Une décharge sauvage aux abords de la RN5

L’incivisme n’a pas de limites. Les abords de la route nationale N°5 sont en passe de devenir une décharge publique. À la hauteur d’Ouled Bouchia, une localité située à quelques encablures de la sortie est de Bouira, des déchets sont jetés au bord de la route nationale. Ces détritus proviennent des chantiers de construction, des ménages et d’autres endroits. Les usagers de cet important axe routier, qui entrent au chef-lieu de wilaya, sont contraints de voir en premier cette image hideuse. «Si dans d’autres grandes villes du pays les visiteurs sont accueillis par d’immenses jets d’eau, de statues ou d’autres monuments, la ville de Bouira les accueille par les décharges sauvages qui se forment sur la RN 05. L’APC de Bouira et la direction de l’environnement doivent intervenir dans les plus brefs délais», a déclaré un habitué de cette route. À son arrivée dans la wilaya, l’ex-wali Mouloud Chérifi avait lancé une campagne de nettoyage générale. Des quartiers, accotements de routes…etc,ont été nettoyés, dont cette partie de la RN 05 à Ouled Bouchia. Mais la saleté n’a pas tardé à envahir les lieux. «Tout le monde est au courant de cette situation. Nous avons attendu que les responsables de l’APC interviennent, mais il semblerait qu’enlever ces déchets de la RN 05 n’est pas une priorité pour eux. Ils doivent s’intéresser à la question environnementale», a souligné un habitant de cette localité.

