L’EPSP tire la sonnette d'alarme

Une meute de chiens, composée d'une dizaine de têtes environ, errant à travers les rues de la ville de M'Chedallah depuis plusieurs semaines, ne cesse de faire des victimes parmi la population locale. En effet, cette meute extrêmement agressive a causé pas moins d'une quinzaine de morsures parmi les passants depuis le début de la saison chaude. La dernière attaque en date remonte à dimanche dernier, et la victime était un homme de 45 ans. Ces attaques à répétions de chiens errants ont fait réagir les services de la santé. Le chef du service de la prévention, le Dr Behloul, affirme avoir saisi par écrit toutes les autorités concernées à ce sujet, sans que rien ne soit entrepris pour neutraliser ces bêtes sans maîtres. Des bêtes non vaccinées et porteuses de maladies transmissibles à l’homme qui circulent au chef-lieu de daïra. L’on apprend par ailleurs que des foyers de rage sont signalés un peu partout dans la région de M'chedallah et celles limitrophes. Ce responsable que nous avons rencontré lundi dernier dira que «toutes les victimes mordues par ces chiens errants se sont rapprochées du service de la prévention dépendant de l'EPSP d'Ahnif, pour recevoir à titre préventif les vaccins antirabiques». À signaler que la meute en question a été localisée au niveau de la rue baptisée au nom du martyr Makhlouf Amar, une rue commerciale et résidentielle des plus fréquentées. C'est au niveau de cette rue que les poissonniers installent chaque jour leurs étals, qui attirent chiens et chats de par leurs odeurs. À la nuit tombée, ces chiens trouvent refuge dans un terrain vague occupé par les marchands ambulants de fruits et légumes. Rappelons que durant le mois de février dernier, plusieurs citoyens ont été attaqués par des chiens errants dans la localité mitoyenne de Tamourt Ouzemour, où un écolier de sept ans, gravement blessé à la tête, a du être hospitalisé à cause d’une morsure d’un chien errant. À l'heure actuelle, cet enfant est soumis à un suivi psychologique car ayant été choqué après la véritable curie perpétrée sur lui par ces bêtes errantes. Suite à cet incident, l'APC de M'chedallah avait déclenché une opération d'abattage, durant laquelle pas moins de trente chiens errants ont été abattus à travers plusieurs localités de cette municipalité. Devant la recrudescence des attaques des chiens errants, une campagne d’abattage s’impose. En tout cas, l’alerte a été donnée et les services de la municipalité sont interpellés.

