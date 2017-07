Mise sous tension d’une importante ligne MT

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Les services de la SDC de Bouira ont indiqué, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, qu’une importante ligne de moyenne tension (MT) vient d’être mise sous tension du côté de Bouira-Est. Selon le communiqué, la ligne en question est d’une capacité de 30 KV et d’une longueur de 12 km. Elle relie le poste 220/60/30 de Thameur d’El-Esnam au poste de répartition de l’énergie électrique de Bouira-ville, nouvellement créé. Les services de la SDC précisent qu’avec la mise sous tension de cette ligne électrique, le réseau électrique du côté Est de Bouira va se renforcer, et la qualité et la continuité de service vont s’améliorer. Par ailleurs, les mêmes services mettent en garde contre les dangers liés à l’escalade des supports électriques et à la manipulation des fils électriques, même tombés par terre.

D. M.