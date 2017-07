Enfin réceptionnée !

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

La salle polyvalente du village Toughza, à 5 km du chef-lieu communal, est réceptionnée, a-t-on constaté, mardi dernier, sur les lieux. En effet, avec un retard de près de quatre mois de la date de livraison, le chantier étant lancé le 21 mars 2016 pour un délai de 12 mois, ce projet est actuellement livré. Tout y respire le neuf: la peinture des murs porteurs, la charpente, la boiserie... Ce village de 3 000 habitants vient, ainsi, de bénéficier d'une structure de loisir de taille pour la masse juvénile, qui, faut-il le souligner, en a grandement besoin, d'autant qu'il existe des clubs sportifs, exerçant notamment les sports de combat, qui n'ont pas de salles proprement dite pour la pratique de ces disciplines. Cette salle polyvalente servira aussi de lieux de culture, de rencontres et d'animation pour les jeunes de Toghza qui se plaignaient du vide, surtout durant les vacances scolaires. "La réalisation de la salle polyvalente est un acquis majeur pour notre village et particulièrement pour nos jeunes qui souffrent vraiment du manque d'infrastructures et d'espaces de loisirs et de culture. Nous sommes vraiment impatients de voir les portes de cette structure ouverte, pour pratiquer les activités de nos choix que ce soit le sport, la culture, les loisirs,...", se réjouit un jeune du village. Ce projet, selon une source, aura consommé la bagatelle de 30 502 660, 50 DA. à présent, cette structure "trône" à côté des autres équipements publics, alignés sur la même voie et qui sont respectivement la salle de soins, l'antenne administrative et le bureau de poste. Ce village possède, désormais, presque toutes les structures d'accueil essentielles dans la vie de tous les jours. Cependant, les jeunes du village attendent impatiemment l’inscription d’un projet de stade, ou à défaut l’aménagement de leur terrain de foot. "C'est l'un des vœux les plus chers des jeunes de notre village (Toughza, ndlr). Nous possédons un stade, mais il n'est pas aménagé. Il est situé à proximité de l'oued Sahel. C'est un terrain vague mais vaste, on y anime dès qu'on peut des tournois de football. Nous souhaitons qu'il soit aménagé, doté de vestiaires et clôturé", souhaite un autre jeune de la localité.

Y. Samir