Le calvaire des automobilistes

Les acquéreurs de véhicules d’occasion devant les présenter au service de contrôle technique de la direction des mines vivent un véritable calvaire à Bouira.

Et pour cause, pour une simple expertise sur l’état du véhicule, indispensable pour l’attribution d’une nouvelle carte crise, les usagers sont contraints de se rendre la veille au centre de contrôle technique, le seul dans toute la wilaya, où ils doivent passer la nuit, en attendant l’arrivée de l’ingénieur des mines le lendemain matin. Ceux qui se présentent à 8h du matin n’ont absolument aucune chance de faire contrôler leurs véhicules, puisqu’une importante file d’attente se forme près des locaux de ce service la veille, dès les premières heures de la soirée. L’existence que d’un seul service de contrôle technique dans toute la wilaya de Bouira, sis à la localité de Sidi Ziyane à la sortie Ouest de la ville de Bouira, en est principalement la cause. Pire encore, les séances de contrôle ne sont effectuées que deux jours par semaine, soit les lundi et mercredi. «Cela fait une semaine que j'essaie d'effectuer ce fastidieux contrôle technique ici à Bouira, en m'y rendant juste après la prière du matin, mais sans succès», explique, Noureddine un jeune de Bouira rencontré sur place. La réduction de l’importation des véhicules ainsi que la flambée des prix chez les concessionnaires ont fait tripler le nombre de transactions au marché du véhicule d’occasion. Certains automobilistes interpellent vivement les autorités de la wilaya, particulièrement les services des mines, pour l’ouverture de nouveaux centres de contrôle technique à travers la wilaya, afin de mettre un terme à ce problème.

Massinissa. A