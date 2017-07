Les bénéficiaires attendent leurs clés depuis 15 mois

Par DDK | Il ya 35 minutes | 87 lecture(s)

Les bénéficiaires des 25 logements de type public locatif (LPL) du village Zeboudja, relevant de la commune d’Aïn Turk, dont la liste a été affichée au mois d’avril 2016, s’impatientent et réclament les clés de leurs appartements.

Les bénéficiaires, qui viennent d’adresser une requête écrite au Ministre du Logement et au wali de Bouira, exigent l’accélération des travaux de raccordement des logements à l’eau potable et au réseau d’assainissement pour leur livraison définitive. Ces derniers s’interrogent d’ailleurs sur les raisons de ce retard. «La réalisation du réseau d’assainissement ainsi que le raccordement des appartements à l’eau potable se prolonge indéfiniment. Le maire d’Aïn Turk nous avance une date à chaque fois qu’on l’interpelle, mais malheureusement, voilà que 15 mois après l’affichage de nos noms sur la liste des bénéficiaires, nous attendons toujours d’occuper nos maisons», lit-t-on dans la requête des plaignants, dont une copie nous a été remise. «Lors de la dernière visite qu’a effectuée l’ex-wali Mouloud Cherifi, le 27 février dernier dans notre village, il a ordonné l’accélération des travaux de raccordement et l’attribution des logements dans les plus brefs délais. À ce jour, son instruction n’a pas été appliquée», ajoutent-t-ils dans leur missive. Interrogé par nos soins, le maire d’Aïn Turk a tenu à rassurer les heureux bénéficiaires, en affirmant que les projets du raccordement à l’eau et à l’assainissement sont en voie d’achèvement. Selon le maire, ce retard est dû à la période des recours d'une part, et aux projets d’aménagement et de réalisation des réseaux divers d'autre part. «Après la fin de la période des recours et la validation de la liste par la wilaya, nous avons été confrontés à un problème de financement des projets des VRD, c’est ce qui explique ce retard. Je tiens donc à rassurer les bénéficiaires», a-t-il affirmé.

Massinissa. A