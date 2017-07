Le maire dément

Par DDK | Il ya 36 minutes | 72 lecture(s)

Ces derniers jours, des informations ont circulé à Kadiria quant à l’éventualité de céder le siège de l’ex-recette des impôts, sis au quartier des 100 logements de la ville, à la sûreté de daïra, pour en faire une sûreté urbaine. Réagissant à ces informations qu’il a qualifie d’«infondées», le président de l’APC de Kadiria, Abdenour Khiter, a apporté des éclaircissements à ce sujet en précisant que «l’assemblée populaire communale (APC) va délibérer prochainement pour décider du sort qui sera réservé à ces bureaux qui sont une propriété de la commune». Le maire Abdenour Khiter évoque certaines pistes. Il a parlé de la possibilité de louer ce siège à des organismes de l’État (administration ou agence commerciale). Il a évoqué les services de la Sonelgaz, Actel, et d’Algérie Poste, comme il a cité des opérateurs de téléphonie mobile. M. Khiter a ajouté que les services de la municipalité ont été destinataires d’une proposition d’une banque publique. Mais selon lui, rien n’est encore tranché. Il faut signaler que Kadiria dispose d’un bon nombre de biens communaux (locaux, buvette et crèche) et elle est l’une des rares communes de la wilaya à les rentabiliser. Lors d’un entretien accordé à «La Dépêche de Kabylie», en mars dernier, le P/APC avait expliqué que la crèche et la buvette rapportent respectivement 30 et 20 millions de centimes par an aux caisses de la municipalité. Les rentrées que génèrent les locaux de l’ex-recette des impôts s’élèvent à 17 millions de centimes par an, selon M. Khiter.

