Volontariat pour nettoyer la salle polyvalente

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

À l’initiative de l’association à caractère social Tiwizi de la commune d’Ouled Rached, au Sud-est de la wilaya, une campagne de nettoyage de la salle polyvalente de cette commune a eu lieu vendredi dernier. Selon un communiqué de cette association, plusieurs autres associations d’Ouled Rached, ainsi que la direction de cet établissement de jeunes ont aussi adhéré à cette action. «Des dizaines de jeunes des villages de notre commune, ainsi que les employés de la salle polyvalente, ont répondu favorablement à notre appel, dont l’objectif est de redorer le blason de l’établissement, le seul du genre que compte la commune d’Ouled Rached», lit-on dans le communiqué de cette association. Les jeunes volontaires ont ainsi procédé dès les premières heures de la matinée à des opérations de désherbage, de nettoyage et d’aménagement de l’espace vert de la structure. Dans l’après-midi, ils ont repeint la façade extérieure et installé un nouveau grillage autour. Toujours selon le communiqué de Tiwizi, une deuxième campagne de volontariat sera lancée au cours du mois d’août prochain, afin de réparer certains équipements de la salle de spectacle et refaire la peinture de l’intérieur de ce centre qui se trouve dans un état de dégradation très avancé. Pour ce faire, les membres de cette association ont prévu même d’entreprendre une collecte de fond auprès des citoyens de cette commune. «Avec l’argent qui sera récolté, l’association va financer l’achat du matériel pour réussir la deuxième étape. Nous serons toujours engagés pour redonner sa juste valeur à ce centre qui accueillera convenablement les activités de nos jeunes et de différentes associations», ont-ils ajouté. Pour rappel, la commune d’Ouled Rached manque énormément d’infrastructures de jeunes et de culture. L’unique salle polyvalente dont elle dispose a été réalisée en 1974.

Massinissa A.