D’hous interpelle ses élus

Les habitants de D’hous, une localité du nord d’El Esnam, sise à 13 km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, attendent toujours la concrétisation de plusieurs projets de développement.

Il est question de raccordement de leurs foyers à l'électricité et au réseau AEP, ainsi que la réhabilitation de la route qui tardent à se faire. Ils attendent l’intervention des autorités locales depuis bien des années, afin de mettre un terme à leur calvaire. En effet, le collectif des habitants de ladite localité a adressé pour la seconde fois, aux autorités municipales, un rapport sur l’état d’enclavement de leur région, qui semble être la seule à ne pas avoir bénéficiée de projets en matière de développement rural. Chose qui provoque, chez la population, un immense sentiment de mise à l’écart et de mécontentement. Dans leur requête, les villageois demandent le raccordement de leurs foyers au réseau d’électricité, et la prise en charge de la route menant à la localité très dégradée. De nos jours, et en l’absence de l’approvisionnement en eau, les habitants et les paysans vivant d’élevage et de culture ainsi que certains propriétaires de pépinières et de poulaillers sont contraints d’y remédier à l’aide de leurs propres moyens et ce, en louant des camions-citernes pour transporter une quantité d’eau considérable et compensatrice. «J’ai totalement abandonné mon poulailler à défaut de moyens. Les loueurs de camions-citernes ne veulent plus servir notre région, car la route est quasiment impraticable», nous a confié un agriculteur, qui s’est plaint du manque d’approvisionnement en eau. Il faut signaler qu’un bon nombre de citoyens ont noté le fait que plusieurs requêtes ont été introduites auprès des services municipaux, dans l’hypothétique espoir d’un raccordement au réseau AEP et à l’électricité, mais en vain. À ce sujet, Smail Âagoune, adjoint au maire d’El-Esnam, nous a confié que les autorités municipales font de leur mieux pour désenclaver cette région, citant l’exemple du projet du raccordement à l’eau potable qui est toujours en cours, et l’inscription de deux autres projets, lesquels concernent le raccordement à l’électricité et la réhabilitation de la chaussée. D’après notre interlocuteur, «un projet d’installation d’éclairage public est prévu pour ce mois d’août au niveau de D’hous. Et l’entreprise réalisatrice n’attend que l’ODS pour entamer les travaux». Dans la requête des villageois adressée au wali, et dont nous détenons une copie, il est également souhaité l’intervention des élus locaux pour mettre fin à leur désarroi qui perdure depuis des années.

