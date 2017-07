Trop chère la 4G LTE !

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

L'installation des antennes de 4G LTE dans les zones montagneuses s'avère avantageuse pour les populations rurales qui souffrent de l’isolement et de l'enclavement, à cause du relief topographique accidenté et difficile d'accès, et surtout de l’absence du téléphone fixe et des réseaux de fibre optique. En effet, les localités perchées sur les hauteurs se trouvent toujours en proie à l'isolement, ce qui fait que l'Etat est toujours sollicité, afin d'atténuer leurs souffrances en les dotant de toutes les commodités nécessaires pour un cadre de vie meilleur. Le village Ivahlal, situé à 7 km du chef-lieu communal d'Aghbalou, à l’extrême nord est de la wilaya de Bouira, est la simple illustration de ces villages enclavés et déshérités. C'est un village rustique, où les habitants exercent des métiers comme le commerce ou les professions libérales, les services ou encore l'agriculture pour subsister. Cette localité perchée à près de 1000 mètres d'altitude a bénéficié, il y a quelques temps, d'une antenne 4G LTE, ce qui a crée une joie indescriptible parmi la population, et en particulier les jeunes, qui tenaient, enfin, entre "les mains" cet outil ô combien important à leur yeux. Et comment? C’est ce dernier qui leur permet des moments d'évasion et de distraction en l'absence d'espaces de loisirs et de culture qui devraient leur être dédiés. Toutefois, la joie de disposer de l’Internet et de la téléphonie via le relais de la 4G LTE a été de courte durée pour beaucoup de jeunes, notamment les chômeurs, les étudiants et les élèves, car ils ne sont pas tous solvables. C'est un état de fait dans lequel se débattent des dizaines de jeunes de cette localité, car ils trouvent les tarifs d'abonnement à la 4G LTE un "peu excessifs" pour eux, d'autant plus qu'ils ne travaillent pas régulièrement pour financer leur abonnement. «Personnellement, je suis un jeune chômeur. Des fois je travaille, d'autres fois je suis inactif, vous connaissez la vie des chômeurs. Alors, je dispose d'un modem de la 4G chez moi, mais le problème est que je n'arrive pas à m'acquitter ces derniers temps de mon abonnement, car il est trop cher pour moi. Payer 3500 da pour 15 Go en illimité chaque mois est au dessus de mes moyens». affirme un jeune du village. Comme cet interlocuteur, ils sont beaucoup de jeunes à ne pas pouvoir suivre l'abonnement de la 4G dont les tarifs sont, à leurs yeux, "exorbitants".

Y Samir.