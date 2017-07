Des bénéficiaires attendent toujours

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

L’habitat rural est sans conteste le segment du logement qui a connu le plus de succès dans la wilaya de Bouira. En effet, de 2005 à 2017, plus de 40.000 unités ont été attribuées à Bouira, dont une grande partie a d’ores et déjà été achevée. Seulement, des centaines de ces unités ne sont pas encore raccordés au courant électrique au quatre coins de la wilaya. Leurs propriétaires attendent pour certains depuis des années le raccordement au réseau électrique, pour pouvoir enfin occuper leurs nouvelles habitations. En effet, dans beaucoup de communes de la wilaya comme c’est le cas dans celle d’Aghbalou, Saharidj et Bouderbala pour ne citer que celles-ci, ils sont des dizaines de bénéficiaires de cette formule de logement à attendre le fameux courant électrique. Certains des bénéficiaires nous ont confié que cela fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu’ils ont achevé leurs constructions et attendent toujours le raccordement au courant. Selon Mokrane, un jeune bénéficiaire d’un logement rural dans la commune d’Aghbalou, le problème du raccordement au courant remonte à un bon bout de temps, et il a été exposé aux services de la municipalité, lesquels ont promis de plaider leur cause auprès des services de la Sonelgaz. Mais l’attente ne fait que durer, selon lui. «Mon logement est déjà achevé depuis belle lurette et j’aimerais y habiter mais en l’état actuel des choses, c’est impossible. Car je ne dispose pas de courant», explique notre interlocuteur. Dans beaucoup de cas, l’éloignement des logements ruraux et leur éparpillement compliquent davantage la situation. Car c’est un tout un nouveau réseau électrique qu’il faudrait réaliser. De tels investissements dans l’électrification sont souvent couteux et surtout moins rentables. Habituellement, lorsqu’un projet d’électrification ou d’extension du réseau est inscrit, c’est dans l’optique de raccorder un bon nombre de foyers. Dans certaines zones éparses, la demande est d’abord formulée par des populations, puis elle est remise aux services municipaux, lesquels décident d’inscrire une opération d’extension de réseau. Mais lorsqu’il s’agit de raccorder un seul foyer, éloigné de surcroît, les services concernés rechignent à engager des travaux. Ce qui explique souvent la longue attente des bénéficiaires de logements ruraux. Il faut dire que beaucoup de logements ont été réalisés à la périphérie des agglomérations, et parfois très loin de ces dernières sur des sites où le réseau électrique est inexistant. Cette problématique est bien connue des pouvoirs publics. Ces derniers, qui se sont exprimés à ce sujet pour répondre aux interrogations des élus de l’assemblée de wilaya ont affirmé à maintes reprises que «la cadence de construction est tellement soutenue que les services de la SDC n’arrivent pas à suivre». Les autorités de wilaya assurent que le raccordement au courant de beaucoup d’habitations rurales va se faire, mais il faut du temps pour les services de la SDC pour raccorder les centaines de logements ruraux réalisés aux quatre coins de la wilaya. Selon nos informations, les travaux de raccordement sont entrain d’être effectués au fur et à mesure.

D. M.