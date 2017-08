Il était une fois la gare de Maillot…

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

L'une des revendications de la population d'Ahnif-centre et de toute la région environnante a trait la réhabilitation de la gare ferroviaire située au chef-lieu communal. En effet, les habitants de cette commune et même des communes limitrophes, à l'instar de M'Chedallah, estiment que cette "gare a une importance primordiale pour la région, en ce sens qu'elle permet de rallier la capitale Alger et les localités de l'Est du pays". Cette gare, qui faisait la fierté des habitants, se trouve actuellement hors service et délabrée. Les trains, que ce soit ceux de voyageurs ou de marchandises, passent sans marquer une halte au niveau de cette gare. Les deux salles d'attente externes de cette dernière sont transformées, comme constaté de visu, en un dépotoir, où sont mêlés et entassés des déchets de tous genres, constitués essentiellement d'emballages de boissons alcoolisées. Quant au service et à la bâtisse supérieure, ils sont clos depuis la fin des années 1990. Ses locaux secondaires sont squattés par des familles sans toit. Les lieux offrent une vue sinistre et désolante. "Autrefois, la gare d'Ahnif, appelée communément la gare de Maillot, grouillait de monde. Des centaines d'usagers y transitent quotidiennement. Je me souviens surtout, dans les années 1970 et 1980, du cadre agréable en place et des lieux propres et accueillants. Chaque jour, elle était le point de chute et de ralliement de voyageurs venant de toute la région de la vallée du Sahel, pour se rendre à Alger, Béjaïa, Constantine ou Annaba, en transitant par la gare de Béni Mansour. Je me souviens aussi des taxis qui stationnaient juste à la sortie de la gare aux horaires d'arrivée des trains pour embarquer les voyageurs», témoigne un sexagénaire rencontré sur les lieux. Et d’ajouter : «La ville d'Ahnif connaissait un dynamisme commercial des grands jours, car des centaines de voyageurs transitaient via cette localité. Aujourd'hui, elle est tombée en ruine. Les habitants espèrent qu'elle soit rouverte dans les brefs délais, car elle permettra de booster le secteur commercial de notre localité».

Y. S.