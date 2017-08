Le réseau de la téléphonie fixe réclamé

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Au village agricole d’El-Hachimia, sis à quelques encablures du chef-lieu communal, les habitants vivent toujours dans l’espoir de voir un jour la remise en marche du réseau de téléphonie fixe. Selon les villageois, un réseau téléphonique existait bel et bien au niveau du village dans les années 2000. Cependant, et pour des raisons qu’ils ignorent, l’agence d’Algérie télécom d’Aïn Bessem, dont ils dépendaient à l’époque, avait suspendu le réseau en question. Les installations, elles, sont toujours là. Pour les habitants du village, il suffirait juste de réhabiliter les installations existantes pour remettre en marche le réseau. «De nos jours, le téléphone fixe est devenu une nécessité impérieuse, d’autant plus qu’il offre aux habitants la possibilité de disposer d’une connexion ADSL», avoue un jeune villageois. Selon notre interlocuteur, «actuellement, pour se connecter à Internet, les habitants ont recours à la 4G LTE». Seulement, depuis les changements introduits par les services d’Algérie Telecom, notamment sur le volet tarification, qui a vu la révision des prix des abonnements à la hausse, beaucoup d’abonnés commencent à accuser le coup et à abandonner cette formule. Parmi la population, particulièrement les jeunes, beaucoup jugent les tarifs en vigueur élevés et surtout inaccessibles à tous. Devant la cherté des prix de la 4G LTE, et pour rester connecté, bon nombre de jeunes utilisent leurs téléphones portables, en rechargeant des crédits qu’ils convertissent en data. D’autres jeunes, eux, se rendent à El-Hachimia dans les cybers du centre-ville pour se connecter. Là encore, ce n’est pas chose aisée, car en ces temps de chaleurs, et cette période des inscriptions universitaires, les cybercafés du centre ville sont pleins à craquer. Aux yeux des jeunes du village, ces choix sont coûteux. Pour eux, la solution à tous ces tracas passe soit par la réhabilitation de l’ancien réseau téléphonique, ou par la mise en place d’un nouveau pour pouvoir envisager acquérir une connexion ADSL. C’est là le vœu des habitants du village agricole, qui disent espérer un geste des services d’Algérie Telecom.

D. M.