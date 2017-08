Du foot pour chasser l’oisiveté

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Des jeunes du village Hagui, dans la commune d’El-Adjiba, ont pris une très bonne initiative, en organisant un tournoi de football inter-villages. Cet événement a été organisé dans le but d’offrir aux jeunes de la région un moment d’attraction et de défoulement, en pratiquant leur sport favori et brisé, par la même, la monotonie qui y règne. En effet, le tournoi, dont le coup d’envoi a été donné le 2 juillet dernier, a vu la participation de douze équipes représentant quatre villages de la région, à savoir Hagui, Illilten, Zaknoun et M’laoua. Réparti en trois groupe de quatre équipes chacun, le tournoi s’est déroulé sous forme d’un mini championnat. Des rencontres sont organisées quotidiennement au niveau du terrain de fortune aménagé à l’occasion. Mais les organisateurs étaient contraints d’interrompre le tournoi chaque deux à trois rencontres, le temps d’arroser le terrain très poussiéreux. Toutefois, les premiers de chaque groupe se sont qualifiés aux demi-finales, alors que la meilleure deuxième équipe des trois groupes a été rachetée pour compléter le carré d’or. La finale qui s’est déroulée, vendredi dernier, a mis aux prises l’équipe d’Illemziyen d’Illilthen à l’équipe Orage Zaknoun. La rencontre qui a drainé une foule compact de supporters, venus des villages voisins, s’est déroulée en présence du chef de daïra de Bechloul, le maire d’El-Adjiba, un représentant de la commune de Saharidj, ainsi que la députée Farida Si Nacer. Et c’est l’équipe Orage Zaknoun qui a remporté le tournoi en faveur de sa large victoire (5 - 0). Le tournoi s’est déroulé dans un fair-play total, ce fut plutôt une occasion de retrouvailles et de rencontres entre les jeunes de la région. Des trophées ont été attribués aux vainqueurs, ainsi qu’aux autorités locales présentes, la Protection civile et d’anciens joueurs de la région. À noter que le tournoi a été sponsorisé par l’entreprise Belhadj EVENT, représentée par Belhadj Abbas qui est aussi organisateur dudit tournoi. Cette initiative aussi louable se veut un véritable message de SOS lancé en direction des pouvoirs publics pour qu’ils songent à donner plus de temps aux jeunes de la région qui manquent affreusement en matière d’infrastructures sportives et culturelles afin de leur éviter de sombrer dans l’oisiveté et la délinquance.

M’hena A.