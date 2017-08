Ouverture d’un marché de voitures d’occasion

Par DDK | Il ya 21 minutes | 69 lecture(s)

Un nouveau marché hebdomadaire de voitures d’occasion vient de voir le jour dans la commune de Sour El-Ghozlane, sise à une quarantaine de kilomètres au Sud du chef-lieu de Bouira. La nouvelle a été plutôt bien accueillie par les populations du Sud de la wilaya, lesquelles ont formulé de nombreuses demandes auprès de la municipalité et de la daïra, pour l’ouverture d’un marché de ce genre. Ainsi, ce marché de véhicules d’occasion, situé au niveau d’un espace à proximité de l’entrée Nord de la même commune, en contrebas de la RN8, a été inauguré, lundi dernier. Lors d’une virée sur les lieux, il constaté que des dizaines d’automobilistes, entre acheteurs et revendeurs, ont fait le déplacement des daïras environnantes et même de Bordj Okhriss, une commune qui a également ouvert son propre marché il y a trois mois. «Ce marché est très attractif et a, d’ores et déjà, drainé beaucoup de monde. J’ai remarqué que les gens sont venus des quatre coins de la wilaya de Bouira», confie un revendeur de voitures venu de Bordj-Khris, une commune voisine. En revanche, les prix pratiqués par les vendeurs sont très chers et très peu attractifs aux yeux de nombre de clients. Beaucoup de potentiels acheteurs rencontrés lundi dernier au marché, trouvent, en effet, que les prix sont très élevés. A signaler que cette tendance haussière est la même partout à travers les marchés de véhicules de la wilaya. Conséquence : le nombre de transactions effectuées a considérablement baissé. Croisé dans les allées de ce marché, le gérant espère que ce marché sera plus prometteur à l’avenir et attira plus de monde. A propos de la cherté des véhicules d’occasion au niveau du marché de Sour El Ghozlane, il dira : «Celle-ci est due à l’indisponibilité chez les concessionnaires des véhicules neufs, au retard de livraison de ceux-ci et aussi et surtout à la réduction des quotas des véhicules importés». Il faut dire que les prix jugés inabordables laissent à penser que l’importation des véhicules d’occasion serait la seule et véritable solution à la crise du marché de l’automobile en Algérie. Il est utile de signaler, au demeurant, qu’il n'y a aucun parking digne de ce nom pour le stationnement aux alentours de ce marché nouvellement inauguré. Les voitures sont, en conséquence, garées un peu partout, sur les abords de la RN8 et autour du marché.

A. C.