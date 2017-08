Enfin la réhabilitation de l’éclairage public !

Par DDK | Il ya 21 minutes | 49 lecture(s)

L'éclairage public de la bourgade de Ras-Bouira, à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, qui était, faut-il le rappeler, il y a quelques mois dans un état défectueux, a été réfectionné ces dernières semaines, à la grande satisfaction des habitants, lesquels ont beaucoup apprécié cette opération qui entre dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie de la population. Ainsi, les équipes d’électriciens et de maintenance du réseau, relevant de l’APC de Bouira ont procédé ces jours-ci aux réparations nécessaires et ont déjà remis en état plusieurs lieux où des lampes grillées ont été remplacées par de nouvelles. Dans certains cas, ils ont procédé au changement de câbles souterrains détériorés en plusieurs endroits de ce quartier populeux. Et cela pour éviter une éventuelle panne future, ou un danger quelconque. Dans d’autres cas, et dans l’impossibilité de réhabiliter ou de changer les câbles souterrains, il a été décidé de les remplacer par des conducteurs aériens accrochés aux poteaux qui longent la route principale menant vers ladite bourgade. «La défaillance de l’éclairage public a été signalée depuis longtemps, mais je me réjouis quand-même de cette réfection quoiqu’un peu tardive. Car durant des mois, surtout pendant la période hivernale, on ne pouvait plus sortir dehors dès la tombée de la nuit, d'autant plus que des chiens errants rodent toujours dans les environs», nous dira Hamza, un habitant de ce village. Selon les électriciens chargés de la maintenance du réseau, une fois l’installation de nouveaux candélabres parachevée, ils s’attaqueront aux différents villages environnants, où il a été enregistré des défaillances de l’éclairage public. Il faut signaler que dans plusieurs quartiers de la commune de Bouira, particulièrement au centre-ville, des habitants ont sollicité les services de l’APC pour remettre l’éclairage en état. C’est le cas au quartier Amar Khodja, situé à la périphérie du centre-ville. Ces dernières semaines, la municipalité a entrepris une vaste opération de réhabilitation de l’éclairage, qui a touché plusieurs quartiers en procédant notamment à l’installation de lampes LED.

A. C.