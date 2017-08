Les quartiers envahis par la pollution

Par DDK | Il ya 21 minutes | 62 lecture(s)

Malgré les nombreuses campagnes de nettoyage organisées par l’association «El-Ihsanne» d’El-Adjiba, commune sise à 21Km à l’est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, les saletés sont partout et gagnent davantage d’espaces au fil des jours. Pour rappel, les campagnes lancées par l’association «El-Ihsanne» ces dernières semaines ont touché plusieurs villages de la commune, et des quartiers du centre-ville. Mais à peine les saletés enlevées et les sites nettoyés que les déchets refont surface. Une tournée effectuée aux quatre coins de la commune montre une pollution galopante et une dégradation des espaces publics et de l’environnement immédiat. A Takaâth (Crête rouge), aucun endroit n’échappe à la pollution. Les trottoirs et les chaussées sont jonchés de déchets de tous genres. Même l’état de certaines poubelles fait peine à voir, tellement les saletés y débordent et les déchets éparpillés partout. Sur le chemin de wilaya 98 reliant Bechloul à M’Chedallah, en passant par El-Adjiba, les bas coté de la route et les fossés sont jonchés de détritus de tous genres, particulièrement de cannettes de bières et autres bouteilles en plastique. C'est un tableau désolant qui s'offre aux yeux des usagers de la route, notamment ceux se rendant à la station climatique de Tikjda. A Semmache, une localité voisine, le décor est le même et l’insalubrité est partout. Selon certains habitants de la région, les déversements de déchets ménagers et autres détritus se font de jour comme de nuit, et rien n’est fait pour mettre un terme à ce fléau, qui porte préjudice à l’environnement et détériore le cadre de vie de la population. Ces mêmes habitants évoquent un autre phénomène qui porte atteinte à l’environnement, celui de l’incinération des déchets. «Ce sont surtout les éboueurs qui recourent à l’incinération des déchets ménagers. De ce fait, ils génèrent une énorme fumée gênante et suffocante», s’est plaint Samir, un habitant du village de Semmache. Les citoyens ne sont pas exempts de tout reproche, car de par leur incivisme, ils portent un sérieux coup à leur environnement immédiat et à la nature. Face à cette situation, les responsables locaux ne réagissent que rarement ou pas du tout. «Au lieu de remédier aux maux dont souffrent les habitants, les services municipaux d’El Adjiba assistent sans broncher», déplore un citoyen. Cependant, ces services sont souvent impuissants car ne disposant que de peu de moyens matériels, et ils se contentent juste d’assurer la collecte des déchets ménagers qu’ils effectuent parfois d’une manière aléatoire. Sinon, le travail de sensibilisation sur la nécessité de préserver l’environnement est rarement entrepris. Les habitants des localités citées disent avoir alerté l’APC à travers de nombreuses requêtes sur l’insalubrité qui règne et les atteintes à l’environnement. Mais en vain. Au rythme où évolue la situation, les ordures ménagères continueront de déborder de leurs cadres initiaux, et le citoyen encourt de vrais risques de maladies, particulièrement en cette période de chaleurs, propice à la prolifération d’insectes et de rongeurs, où l’on assiste aussi à une décomposition rapide de déchets. Les maladies comme la typhoïde, l’hépatite, le choléra et bien d’autres pourraient apparaître à cause de l’accumulation de ces déchets. Les autorités locales devraient prendre les devants pour assainir la situation qui menace l’environnement et empoissonne le quotidien des habitants.

A. C.