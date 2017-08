La municipalité rassure

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Les habitants de la commune de Taghzout, située à une dizaine de kilomètres au Nord de Bouira, interpellent les responsables de la direction des transports pour mettre fin au «calvaire» qu’ils endurent depuis plusieurs années. En effet, ils sont confrontés au manque criard de transport, particulièrement sur la ligne reliant leur commune au chef-lieu de la wilaya. Selon les déclarations des habitants de cette localité, les fourgons de transport se font de plus en plus rares sur la ligne entre Bouira et Taghzout, longue d’environ 10 km. L’état dégradé du réseau routier, ainsi que l’absence d’une station de bus au chef-lieu communal dissuadent les transporteurs de desservir le chef-lieu de wilaya. Pire encore, les citoyens sont carrément privés de bus à partir de 18 heures, tandis que les autres communes, telles que Haïzer, El-Esnam et Ath Laâziz, ne souffrent pas de ce genre de problème. Les usagers de cette ligne ont fait part de leur mécontentement de cette situation qui, selon eux, «est «intolérable». Ils affirment que ce sont des bienfaiteurs, lesquels passent quotidiennement par l’arrêt de bus de Bouira, qui les déposent à Taghzout. «Déjà au cours de la journée, le transport manque cruellement. À Taghzout, il faut patienter au moins une heure pour voir arriver un fourgon et espérer une place. La soirée, c’est plus compliqué à Bouira, car la majorité de nos transporteurs cessent leur activité à partir de 16h. Pour rentrer à la maison le soir, on n'a plus le choix que de prendre un taxi clandestin», se désole Karim, un citoyen de cette commune. «Il y a quelques jours, je suis sorti du travail un peu plus tard que d’habitude. Fort heureusement, il y avait un voisin véhiculé de passage qui m’a déposé à Taghzout», ajoutera notre interlocuteur. De leur côté, les autorités municipales rassurent et informent que des travaux de remise à niveau au profit de l’ancienne station de transport du chef-lieu, devenue impraticable, seront lancés avant le mois de septembre prochain. Ceci en plus d’un plan de circulation et de gestion du mouvement des bus de transport, afin de régler l’activité des transporteurs: «Nous engagerons des travaux de réhabilitation au niveau de la station de bus, pour son exploitation par les transporteurs avant la rentrée scolaire prochaine. Dès la remise en service de cette station, un planning de sorties et d’entrées des fourgons sera adopté dans l’objectif d’organiser le secteur et réduire le manque de transport dans notre commune», affirme l’adjoint au maire, chargé de l’urbanisme au niveau de l’APC.

Massinissa A.