Des cours de soutien gratuits pour les écoliers

Les membres de l’association ‘‘Les amis du livre’’ de la commune de Haizer, à 9 km au nord de la wilaya de Bouira, ont eu la louable initiative d’organiser un cycle de cours de soutien au profit des écoliers des trois paliers (primaire, moyen et secondaire). En effet, un programme a été lancé depuis la semaine dernière, et qui comporte des séances de soutien pédagogique dans différentes matières et pour les trois paliers de l’enseignement, au niveau de la grande salle de la maison de jeunes de la ville de Haizer. Pas moins d’une cinquantaine d’écoliers, dont l’âge varie entre 13 et 17 ans se sont déjà inscrits dans ce programme, animé par des jeunes étudiants membres de ladite association. Selon le président de cette association, l’objectif du programme tracé vise à aider les écoliers de la région à améliorer leur niveau, et à perfectionner leurs connaissances dans les matières principales. «Nous nous sommes fixés l’objectif, entre autres, de parvenir à occuper le temps libre de ces écoliers avec une activité bénéfique à leur cursus pédagogique. Ainsi, nous avons trois groupes, le premier est celui du palier primaire, avec notamment des cours de soutien en mathématiques et langue Amazighe. Le deuxième groupe concerne le palier moyen, avec des séances de renforcement pédagogique en français et anglais. Pour les élèves du secondaire, il s’agit des séances en mathématiques, physique, sciences et lettres Arabes», a déclaré ce dernier, tout en précisant que cette activité est à but non-lucratif. «Les cours sont gratuits et on pourra encadrer jusqu’à 100 élèves. Notre objectif est d’aider nos écoliers à améliorer le niveau scolaire au niveau de notre région. Nos adhérents, tous des universitaires, assureront ces cours avec beaucoup de dévouement et d’intérêt. Gagner de l’argent n’est pas notre objectif», a-t-il ajouté. À noter que cette initiative connaît depuis son lancement un grand succès dans la ville de Haizer, où les parents d’élèves ont salué les efforts consentis par ces jeunes bénévoles pour le partage des connaissances et l’amélioration du niveau pédagogique des écoliers.

