Ath Zekri en appelle au wali

Les citoyens d’Ath Zekri, une localité située à quelques encablures de la commune d’El-Adjiba, à une vingtaine de kilomètres à l’Est du chef-lieu de la wilaya, attendent toujours des projets de développement au profit de leur localité.

Ils viennent d’adresser une longue requête au wali de Bouira, demandant son intervention pour l’amélioration de leur cadre de vie. Dans cette même missive signée par plusieurs associations locales, les villageois affirment vivre dans des conditions «lamentables», notamment en l’absence de commodités nécessaires. Ils réclament ainsi le raccordement de leur village au réseau du gaz naturel. Une revendication qu’ils jugent prioritaire car, estiment-ils, le village ne dispose même pas d’un dépôt de vente de gaz butane. «Le village d’Ath Zekri est devenu le seul village de la commune d’El-Adjiba à ne pas être raccordé au gaz de ville. Les conditions climatiques difficiles de notre région, surtout en hiver, et l’absence d’un dépôt de vente de gaz butane rendent notre quotidien très difficile», lit-on dans cette requête, également adressée au maire d’El-Adjiba et au chef de la daïra de Bechloul. Les signataires ont aussi réclamé le raccordement de leurs foyers à l’eau potable, l’aménagement de la route vers le chef-lieu, ainsi que la réfection du réseau local de l’éclairage public. «Notre villages est presque dépourvu de toutes les commodités. Sans eau potable, ni aménagement et éclairage public, nous souffrons quotidiennement. Aussi, l’absence d’un stade, d’une aire de jeux et d’infrastructures publiques, pour les jeunes ou même de possibilités d’emploi les poussent à déserter le village, à la recherche de loisirs et de travail. Certains jeunes, bien malheureusement, sombrent dans le milieu de la drogue et de l’alcool», écrivent-ils. Les rédacteurs de cette lettre interpellent vivement le premier responsable de la wilaya pour «qu’il se penche sérieusement sur les problèmes soulevés».

