Collecte de dons pour Anfel

Par DDK | Il ya 35 minutes | 87 lecture(s)

Pour sauver Anfel, une enfant de 9 ans atteinte d’une maladie grave qui nécessite une intervention chirurgicale lourde, six associations caritatives ont décidé de se lancer dans une vaste campagne de solidarité à travers la wilaya. Le but de cet élan caritatif est de collecter le plus d’argent possible, au profit de cette malade orpheline de père et dont la mère est dépourvue de toute ressource. D'ailleurs, selon les présidentes de trois associations sur les six qui se sont rassemblé dans l’après-midi de mercredi dernier à la maison de la culture Ali Zamoum, les collectes effectuées à l’échelle nationale ont déjà permis de recueillir 200 millions de centimes. Autant dire une goutte dans un océan. L’opération qui est envisagée en Turquie coûtera 3 milliards de centimes. Mais cet obstacle ne mobilise que davantage les forces des six associassions, avec à leur tête Sana Kounta, la présidente de l’association Essalam. «Nous allons organiser des galas dont les recettes iront au profit de cette orpheline. Mon association compte des artistes et des musiciens parmi ses membres. Notre programme comportera aussi des collectes directes dans les rues et sur les places publiques dans les grandes agglomérations. Nous allons nous battre pour cette enfant et nous sommes déterminés à réussir», confiera-t-elle. C’est en effectuant des recherches sur les réseaux sociaux que la présidente de l’association Essalam est tombée sur ce cas. Ainsi, jugeant la cause aussi noble qu’elle paraît désespérée, elle a réuni les autres associations, et elle leur a parlé du cas de l’enfant gravement atteinte. Pour mieux les gagner à sa cause, elle leur a fait voir une vidéo sur YouTube, où l’on voit la mère qui vit à Alger avec sa fille malade parler du profond dénuement où elle se trouve, et de son incapacité à prendre en charge les frais médicaux d’une opération en Turquie. Et les autres associations, dont Djazaïr, Joie du cœur, La main tendue, L’avenir ont aussitôt adhéré à ce programme. Dans l’après-midi de mercredi dernier, l’oncle de la jeune malade était attendu pour apporter des T-shirts qui seront portés par les jeunes bénévoles lors des collectes. Quatre de ces bénévoles participaient à cette réunion et semblaient aussi impatients de passer à l’œuvre. «Nous lançons un appel à tous pour aider Anfal qui est gravement malade. Même ceux qui ne peuvent pas donner plus pourront toujours trouver au fond de leurs poches 10 DA. Je prierai pour qu’on donne dix dinars pour sauver Anfel», explique un des bénévoles. La présidente d’Essalam réitère son appel en direction de la presse, en donnant le numéro de CCP pour la collecte au bénéfice d’Anfal : 19393797 clé 36.

Ali D.