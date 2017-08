Le centre culturel en voie de réception

Par DDK | Il ya 26 minutes | 40 lecture(s)

Laissée à l'état d'abandon depuis plusieurs années, l'école primaire sise au village Ath Hamdoun, dans la commune d'Aghbalou, à 60 km au Nord-est de la wilaya de Bouira, a fait l’objet d’une réaffectation. En effet, après de multiples changements de statut passant de celui de l'école primaire à celui d’une annexe de CEM, cette structure, qui n'a jamais abrité de vie scolaire, a été désaffectée pour devenir un centre culturel au profit des jeunes de la localité. Cela fait des semaines que les travaux de réhabilitation et de réaménagement ont été engagés. Présentement, ils vont bon train avec la réfection de l'intérieur des salles et certaines parties à l'extérieur de la bâtisse. Selon nos sources, le projet ne tarderait pas à être livré, vu la cadence des travaux. Ce centre culturel, un équipement public de taille pour les jeunes de la localité, est perçu comme une bouffée d'oxygène par la population locale, d'autant que les espaces culturels et de loisirs manquent cruellement dans la localité. "La prise en charge et la récupération de cette structure au profit des jeunes de notre village est salutaire, en ce sens que cette bâtisse est restée, par le passé, livrée aux quatre vents, à la dégradation, en sus de servir de lieux de beuverie. La réaffectation et la transformation de cette ancienne école primaire en centre culturel est une bonne chose pour nous», estime un jeune habitant de la localité. En tout cas, les habitants d'Ath Hamdoun, et en particulier les jeunes, ne tarderont pas à prendre possession de cet équipement public, pour meubler leur temps, en y animant des activités culturelles et autres.

Y. S.