Le CW89, le chemin de tous les dangers

Le chemin de wilaya n° 98, qui relie le village de Semmache (commune d’El-Adjiba) à la RN33 et le site touristique de Tikjda, se trouve dans un piteux état. Aménagé en 2009, dans le cadre d’un programme sectoriel pour le désenclavement de la région, ce tronçon routier, long d’environ 07 km, n’a pas tenu longtemps. En effet, le caractère géographique de cette région, les fortes précipitations surtout en période hivernale, ainsi que le passage incessant des camions poids-lourds sont autant d’éléments qui ont contribué à sa dégradation au fil du temps. Les citoyens du village de Semmache, ainsi que les usagers de cette route réclament sa réhabilitation et sa modernisation. «C’est une route de transit très stratégique pour notre région, car elle relie presque tous les villages des quatre communes, à savoir ceux d’El-Adjiba, El-Esnam, Haizer et M’Chedallah. En plus de sa valeur importante pour le tourisme, car elle est empruntée par des milliers touristes qui viennent de l’Est du pays vers le site de Tikjda. Les pouvoirs publics devront se pencher sur sa réhabilitation ainsi que sur sa modernisation, en installant un réseau d’éclairage public pour faciliter le passage aux camions et aux touristes étrangers dans la région», dira Kamal, un citoyen du village de Semmache. Notre interlocuteur nous fera part des nombreux dangers qui guettent les automobilistes sur cette route. «L'état de dégradation avancée de cette voie de communication de tous les dangers a fini par être à l'origine de multiples accidents, dont les victimes se comptent au quotidien. De nombreux automobilistes se retrouvent éjectés par des camions de gros tonnage, à cause de son étroitesse et la perte de ses accotements limés par l'usure», déplore-t-il. Malheureusement, la route en question, et depuis sa réhabilitation en 2009, n’a connue aucun entretien. Elle a fini par perdre la totalité de ses accotements, et son rétrécissement progressif expose d'un jour à l'autre à de nombreux accidents, dont le renversement de véhicules, devenu fréquent. Quant aux crevasses et aux nids de poules, ils sont présents d'un mètre à l'autre, et la rendent de plus en plus impraticable. Un projet de réhabilitation s’impose.

Massinissa A.