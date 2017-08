Les postulants s’impatientent

Par DDK | Il ya 26 minutes | 38 lecture(s)

À M'Chedallah, le suspens autour de l'affichage de la liste des bénéficiaires des 350 logements sociaux semble se prolonger dans le temps, bien que les premiers quotas de ces logements, 150 à Raffour, 180 à la sortie Sud du chef-lieu de commune et 50 au niveau de la nouvelle ville, aient été réceptionnés depuis 2 ans.

à rappeler que l’ancien wali Nacer Maaskri, actuellement en poste dans la wilaya de Sétif, avait signé et transmis la notification de distribution de ces quotas à l'ancien chef de daïra, selon une source sûre. Malheureusement, cette décision est restée non exécutée à ce jour, informe une source proche du dossier. Un retard, que cette dernière impute aux mouvements des walis et chefs de daïras, qui commence à faire réagir les postulants qui suivaient de près l'avancement des travaux. Les postulants ne cessent, en effet, depuis le début de l'année d'exiger l'affichage de la liste des bénéficiaires, en exerçant une intenable pression sur l'actuel chef de daïra, lequel a hérité de ce dossier, et sur le président de l'APC, sachant que la liste a été finalisée et n'attend que le feu vert du wali pour être affichée. A signaler que parmi les éventuels bénéficiaires, figurent des sinistrés, ceux issus des dernières poches de bidonvilles, des démunis, qui disent vivre dans des conditions inhumaines, des pères de familles aux revenus dérisoires, des handicapés et des célibataires, dont l’espoir de fonder un foyer réside dans la distribution des logements en question. Ainsi l’on espère que le nouveau wali, qui semble accorder un intérêt particulier à ce cas, informe notre source, prendra le taureau par les cornes, en ordonnant la mise en application de la notification signée par son prédécesseur, mais aussi en avalisant la liste. Par ailleurs, l’on apprendra de la même source que les 150 unités de Raffour et les 50 de la nouvelle ville de M’Chedallah sont en voie d’achèvement avec un taux d'avancement qui dépasse les

95 %.

