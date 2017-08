Volontariat pour réhabiliter le stade

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Les citoyens du village Illyiten, relevant de la commune de Saharidj, au Nord de la wilaya de Bouira, se sont mobilisés, le week-end dernier, dans une grande action de volontariat afin de réhabiliter le stade du village. Sis au lieu-dit Thahemamth sur les hauteurs du village, ce stade, unique infrastructure de loisirs au niveau de ce patelin, se trouvait dans un état de dégradation avancé, en raison de son abandon durant les années 1990, et des intempéries et chutes de neiges fréquentes dans cette région de haute montagne. Ainsi, samedi dernier, dès 8h du matin, des vingtaines de citoyens de ce village, notamment des jeunes, ont entamé les travaux de balayage. Ils ont été rejoints par un engin de travaux publics appartenant à l’un des villageois, qui les a aidés à dégager les tonnes de terres et de gravats qui recouvraient ce stade. Vers midi, les jeunes ont entamé l’opération de terrassement et la réalisation de lignes en béton pour protéger cette structure. Selon, M. Abbas Belhadj, membre du collectif des jeunes du village et initiateur de cette action, ce volontariat a été entrepris en raison de l’absence totale des infrastructures de sports au niveau de ce village. Selon-lui, les jeunes du village se déplacent à pied vers d’autres villages de la région pour s’amuser ou organiser un simple match de football : «Le stade de Thahemamth a été laissé à l’abandon pendant plusieurs années. Récemment l’APC de Saharidj a débloqué une petite somme d’argent pour sa réhabilitation. Mais malheureusement, cette somme est dérisoire. C’est pour cela, que nous avons décidé de passer à l’action nous-mêmes». M. Abbas ajoutera que l’opération se poursuivra pendant toute la semaine, jusqu’à la mise en service de l’ouvrage : «À partir de dimanche, nous allons étaler une couche de tuf compacté, installer un grillage et planter des arbres autour du stade pour le protéger de toutes agressions. Nous allons aussi introduire des demandes pour les autorités locales et à la DJS de Bouira pour l’installation des équipements nécessaires», affirme notre interlocuteur, qui n’a pas manqué de saluer l’engagement des villageois en faveur de cette action : «Les villageois, et surtout les jeunes, ont répondu favorablement à notre appel et d’autres se sont solidarisés avec nous. Le défis pour nous actuellement est d’ouvrir le stade avant le weekend prochain», ajoutera-t-il.

Oussama Khitouche