Excursion en mer au profit des orphelins

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

L’association Assirem de la commune de Bechloul, sise à 18 km à l’Est de la wilaya de Bouira, a organisé, samedi dernier, une excursion au profit des enfants orphelins issus de plusieurs villages de la commune. Ainsi, pas moins de 30 enfants ont pris la route, à destination de la plage de Boulimat dans la wilaya de Béjaïa. Ces derniers étaient encadrés et pris en charge par les adhérents de l’association durant toute une journée. «Cette excursion a permis à ces enfants de s'évader pour au moins une journée de leur quotidien d’orphelins et d'une routine parfois lassante. Ils se sont beaucoup amusés, surtout que la majorité d’entre eux n’ont pas les moyens d’aller à la plage même pour une seule journée», nous dira un membre de ladite association. Cette louable initiative, organisée en collaboration avec l'APC de Bechloul, entre dans le cadre des diverses activités culturelles et de loisirs, menées tout au long de l'année par l'association Assirem au profit des franges défavorisées de la société locale. Selon les adhérents de cette association, d’autres excursions seront aussi organisées au cours des vacances scolaires. «Nous allons essayer de toucher le plus grand nombre de jeunes et d’enfants issus de familles défavorisées dans notre commune. Nous essayerons de leur apporter de la joie et de les installer dans une bonne ambiance», affirment-ils. À noter enfin que la même association compte organiser à partir de la semaine prochaine un tournoi de football inter-villages au niveau du stade communal de Bechloul. Les préparatifs et les inscriptions des équipes intéressées sont d’ores et déjà entamés, et la participation d’une quinzaine d’équipes locales est confirmée.

Massinissa A.