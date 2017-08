Ça persiste à M’Chedallah

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Des chutes de tension sur le réseau électrique sont enregistrées ces derniers jours dans plusieurs localités de M’Chedallah, une commune sise à 31 km au Sud de la wilaya de Bouira.

En effet, et selon plusieurs citoyens notamment ceux résidents au centre-ville, les chutes de tension et des coupures ont signalées plusieurs fois dans la journée et durent de longues minutes. Une situation qui agace au plus haut point la population qui affirme qu’il ne se passe pas un jour sans qu’une coupure de courant ne se produise. «Parfois, la coupure dure plus d’une demi-heure», confie un habitant de la ville. En plus d’irriter la population en ces temps des grandes chaleurs, durant lesquelles le recours à la climatisation devient accru, cet état de fait provoque, aussi, des conséquences désastreuses sur les marchandises stockées, appareils électroménagers et autres ordinateurs. Commerçants et particuliers sont les premières victimes de cette situation. Cela dit, ce sont plus les commerçants qui enregistrent le plus de dégâts, car disposant de beaucoup d’appareils électriques destinés au stockage de leurs produits. Pis encore, lorsque la chaîne de froid est en rupture, beaucoup de marchandises sont exposées aux dangers de dégradation. C’est le cas chez les bouchers et autres propriétaires de superettes : «Lorsqu’une panne de courant se produit et persiste, la marchandise que je stocke dans les réfrigérateurs, comme le lait en sachet, devient tout bonnement inconsommable. Il m’arrive de jeter beaucoup de boîtes de glace, par exemple, en raison de la rupture de la chaîne de froid, causée par ces coupures à répétition», déclare un épicier de M’Chedallah. Les administrations publiques, à l’image de la mairie, l’agence postale et les compagnies d’assurance en souffrent aussi. Évoquant les dégâts causés par ces coupures récurrentes, un agent exerçant dans une administration publique du centre-ville a fait part de la défectuosité de son micro ordinateur de travail : «Une coupure survenue ces jours-ci a endommagé mon ordinateur. Ce qui a perturbé mon travail», confie l’agent en question. Contacté par sur les raisons de ces coupures récurrences et chutes de tension, un responsable de la SDC Bouira expliquera que «la demande en électricité en ces temps de fortes chaleurs est largement supérieure à l’offre.» E d’ajouter : «Il y a une forte consommation des ménages ces jours-ci et un recours accru à la climatisation. Aussi, les conditions climatiques marquées par la canicule mettent à mal le réseau électrique», a déclaré le même responsable. Notre interlocuteur a tenu à préciser que les services de la SDC «ont fait en sorte de renforcer le réseau électrique dans la région de M’Chedallah, en mettant en service de nouveaux transformateurs».

Akkache ludmila