À Ath Mansour aussi !

Le secteur de l'énergie connaît des fortunes diverses dans la commune d'Ath Mansour, située à 46 km à l'est de Bouira. En effet, si l'on prend l'électricité, celle-ci connaît une ribambelle de problèmes ayant trait à sa distribution, en sus des supports mis en place. De l'avis des habitants, le courant électrique connaît, depuis plusieurs jours, déjà une perturbation exaspérante, se manifestant par des coupures et chutes de tension, provoquant des dégâts innombrables, notamment aux équipements électroménagers. En effet, bon nombre de ménages ont constaté, impuissants, la détérioration de leurs télévisions ou climatiseurs à cause de l'instabilité de la tension du courant électrique, qui devrait être à 220 volts. «Les ampoules électriques deviennent, à s'y méprendre, comme des bougies, n'éclairant aucunement pendant la nuit à cause de la chute de tension», regrette un habitant de la localité. Par ailleurs, les supports de transport de l'énergie électrique ne sont pas "indemnes" non plus, à l'image de certains pylônes vétustes réalisés dans les années 1960. Les câbles de transport sont également évoqués comme étant délabrés et surannés. «A certains endroits, il existe des câbles vétustes datant de plusieurs décennies. Il serait souhaitable de les remplacer par le torsadé plus résistant", souhaite un habitant du chef-lieu d'Ath Mansour. Dans le même sillage, il y a lieu de signaler que plusieurs habitations, parsemées dans cette commune, ne sont pas encore raccordées au réseau électrique, au grand dam des propriétaires. «Il y a des maisons qui ne sont pas branchées, à ce jour, à l'électricité. Je peux vous citer celles des quartiers Ouzouaghène et Inzel au chef-lieu de la commune ", s’insurge un autre habitant.

Y Samir.