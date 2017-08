Les lauréats aux BAC, BEM et 5ème honorés

Par DDK | Il ya 15 minutes | 2 lecture(s)

En collaboration avec le mouvement associatif local, l'APC d'Ath El-Ksar, une commune sise à une trentaine de kilomètres à l'est de Bouira, a organisée samedi dernier une cérémonie en l'honneur des élèves lauréats des examens du baccalauréat, du BEM et de la cinquième. Cette louable initiative, la première du genre dans cette commune, a vu la présence de l'ensemble des élèves lauréats, de leurs parents, des autorités locales, des élus locaux et des représentants de la direction de l'éducation. Ainsi, lors de l'ouverture de cette cérémonie, tenue au niveau du centre culturel de la ville, le maire d'Ath El-Ksar, M. Hamiche Arezki, a tenu à saluer la réussite des élèves de sa commune, en affirmant que le taux de réussite dans les examens des trois paliers s'améliore au fil des années, et ce grâce notamment au développement des structures scolaires et à la présence des moyens pédagogiques nécessaires. L'édile a tenu également à saluer les élèves et leurs parents, pour les efforts qu'ils ont fournis tout au long de l'année scolaire 2016/2017. Il clôturera son intervention en souhaitant encore plus de réussite pour ces élèves au cours de leurs cursus scolaires. Après l'intervention du représentant de la société civile, de celui de la daïra de Bechloul ainsi que celui de la direction de l'éducation, les élèves lauréats ont été appelés pour la remise des cadeaux. La première lauréate honorée était Mlle Adouane Khadidja, qui a obtenu la meilleure moyenne au BAC dans la commune, avec une note de 14,67. Elle a été suivie de Tebbal Dahbia, qui a obtenu son brevet d'enseignement moyen avec l'excellente moyenne de 17,26. Chabane Dahbia, classée première dans l'examen de la cinquième année a été aussi honorée. Après les trois premières de chaque palier, les élèves lauréats ont été appelés selon leurs moyennes pour qu'ils soient récompensés à leurs tours. À noter aussi que cette cérémonie a été une occasion pour les organisateurs d'honorer les deux premiers instituteurs de la région. Il s'agit du Moudjahid Merouane Slimane et de l'enseignante de la langue française Lyakout Djoumad. Les deux enseignants, qui sont actuellement à la retraite ont salué cette initiative au même titre que les élèves et leurs parents, qui ont partagé un long moment de bonheur et de fraternité.

Massinissa. A