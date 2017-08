La salle de cinéma toujours close

Par DDK | Il ya 15 minutes | 1 lecture(s)

Dans la ville de M'Chedallah, le public féru du 7ème art regarde avec un brin de dépit l'unique salle de cinéma dont dispose la localité. Rénovée et réhabilitée il y a plus d'une année, la structure demeure désespérément close, au grand dam de la population et des cinéphiles en particulier. La bâtisse offre une meilleure vue qu'auparavant, avec un nouvel habillage en aluminium composite. La salle a été réhabilitée à l'intérieur comme à l'extérieur et a été dotée d’une clôture, pour empêcher toute éventuelle incursion ou dégradation. Cependant, bien que les travaux de sa rénovation aient été livrés depuis belle lurette, elle demeure fermée, alors que les espaces de loisirs et de culture se comptent sur les doigts d'une main dans cette localité. A titre illustratif, il existe une maison de jeunes fonctionnelle à Zouzamen, en contrebas de l'ancienne ville, un centre culturel et une bibliothèque communale dans l'ancienne ville, mais ces infrastructures demeurent désespérément fermées. Ajoutons à cela cette salle de cinéma qui n'est toujours pas opérationnelle, alors que les jeunes de la ville s'ennuient "à mourir" du vide culturel et du manque de lieux de loisirs. «C'est vraiment dommage de voir des structures culturelles fermées. Cela tend à devenir une tradition chez nous. A chaque fois que l'on érige un équipement public dédié aux jeunes et aux loisirs, celui-ci, une fois livré, est comme frappé d'une ‘’malédiction’’. Il reste fermé pour de longues années sans aucune explication", tempête un jeune de l'ancienne ville de l'ex-Maillot. Quant à la salle de cinéma qui n'a pas encore ouvert ses portes, notre interlocuteur commente: «Je ne sais pas pourquoi cette salle de cinéma, qui a été rénovée et livrée il y a plus d'une année, est vouée à la fermeture. Mais qu'est-ce qu'on attend pour l'inaugurer? Je parie qu'elle ouvrira ses portes pour n'abriter que des meetings lors de la prochaine campagne des élections communales». Ainsi, dans la ville de M'Chedallah et ses localités environnantes, l'on déplore le sort réservé à cette salle de cinéma et à d’autres équipements publics.

Y. Samir