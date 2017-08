Le projet de réhabilitation lancé

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

L’APC de Kadiria vient de lancer les travaux de réhabilitation et de revêtement en gazon synthétique d’un terrain de proximité au quartier El Badr, une des plus vieillies cité du centre-ville. À signaler que ce quartier regroupe deux cités, à savoir celles des 101 et des 90 logements. Selon le maire de Kadiria, Abdenour Khiter, l’entreprise réalisatrice a été installée le 27 du mois passé et les travaux ont débuté dimanche dernier. La première phase des travaux, actuellement en cours, va porter d’abord sur la réhabilitation de la structure. Ainsi et selon le P/APC, l’entreprise réalisatrice s’attèle actuellement à débarrasser le terrain de l’ancienne clôture et à enlever les pylônes de l’éclairage public, en vue du lancement de l’opération de l’aménagement. Les travaux de la deuxième phase, quant à eux, vont concerner la plateforme en béton poreux servant jadis de terrain de jeux. Cette plateforme va subir des travaux de perforage et verra l’installation d’ouvrages de drainage des eaux pluviales. La dernière et ultime étape portera sur la pose d’un gazon synthétique, d’une clôture et d’un réseau d’éclairage. Selon l’édile communal, les travaux seront achevés d’ici 2 mois. Quant à l’enveloppe allouée au projet, elle est de l’ordre de 5.8 millions de dinars, puisée dans le fonds communal. Le maire fait savoir que ce terrain était à l’abandon depuis plusieurs années et a subi plusieurs dégradations. Sur insistance des jeunes du quartier, la municipalité a, donc, décidé de sa réhabilitation, pour offrir aux jeunes un lieu de distraction. «Nous avons donné une promesse aux jeunes du quartier de réhabiliter ce terrain et nous sommes contents de la concrétiser», a déclaré le maire. Il importe de signaler que deux terrains de sport de proximité ont été réalisés ces derniers mois dans la ville de Kadiria. Il s’agit de celui sis au quartier des 100 logements, réceptionné il y a deux ans, et de celui de la cité des 215 logements, livré en début de l’année en cours. Ces deux terrains ont été réhabilités et revêtus en gazon synthétique. Ils ont coûté chacun une enveloppe de près de six millions de dinars, puisée sur le budget communal. Selon le P/APC de Kadiria, la gestion de ces deux stades de proximité a été confiée aux associations de quartier au terme d’une convention signée entre celles-ci et la municipalité.

D. M.