Un tournoi de foot pour tenter de relancer l’équipe locale

Pour créer un peu d’animation et meubler les longues et chaudes journées de ce mois d’août, un tournoi de football a été organisé par l’association Assirem de la commune de Bechloul, à 18 km à l’Est de Bouira. Le coup d’envoi de la compétition sportive a été donné en fin d’après-midi de dimanche dernier, en présence des responsables de l’APC, le directeur de l’Odej et les membres de l’association organisatrice au niveau du stade communal. Quatorze équipes, issues des différents villages et localités de la commune de Bechloul, vont prendre part à ce tournoi de foot, tant attendu par les jeunes footballeurs : «Notre association organise un tournoi de football au profit des jeunes de la commune qui n’ont cessé de le demander. En tout, quatorze équipes vont prendre part à cette compétition. Aussi, je tiens à souligner que lors de cette compétition, nous rendons un vibrant hommage à quatre personnes de la région. Il s’agit de deux anciens Moudjahids qui ne sont plus de ce monde : Ammouche Slimane et Mechache Saïd, et deux autres sportifs qui nous ont quittés ces dernières années, Derdane Hakim et Djouadi Yahia en l’occurrence», a déclaré Belharet Djaâfar, président de l’association Assirem. «Notre objectif est d’assurer une animation sportive durant ce mois d’août. Nous comptons également rassembler les jeunes de la région autour de ce sport roi, qu’est le football, pour les arracher à d’autres milieux, notamment celui de la drogue, la cigarette, etc.», souligne M. Belharet. Ainsi, le tournoi va permettre à coup sûr aux sélectionneurs de différents clubs de foot de la daïra ou de la wilaya de dénicher de nouvelles recrues parmi les jeunes footballeurs. Le président de l’association Assirem a, par ailleurs, émis le souhait de voir le club de foot de la commune, qui a cessé d’activer depuis quelques années pour diverses raisons, reprendre un jour du service, pour donner une chance aux jeunes sportifs. A noter qu’avant de donner le coup d’envoi, plusieurs intervenants ont insisté sur le fair-play «qui doit primer lors de cette compétition», disent-ils. Ainsi, un appel a été lancé par les organisateurs en destination des supporteurs de faire en sorte que le tournoi se déroule dans le calme et le respect mutuel. A souligner que la finale de la compétition aura lieu le 24 août prochain.

Massinissa A.