C’est la reprise des travaux

Les travaux de l’aménagement urbain au quartier Hai El Bard de la ville de Kadiria, à 30 km à l’Ouest du chef-lieu de Bouira, ont repris la semaine dernière, apprend-on auprès des services de la municipalité. Cette avant-dernière phase des travaux verra la pose du carrelage des trottoirs et l’installation de l’éclairage public. Selon les mêmes services, cette étape sera suivie du revêtement en bitume des ruelles du quartier, dans trois semaines. L’on apprend aussi, auprès de la même source, que la place publique sise au centre du quartier, d’une superficie de 500 m2, sera revêtue en béton armé. La place verra également la plantation de plusieurs arbres d’ornement, indique-t-on. Cela dit, dans un appel lancé à la population du quartier, la municipalité a annoncé qu’en raison des travaux en cours, aucune demande de raccordement au réseau d’assainissement émanant de citoyens ne sera satisfaite. Pour justifier cette décision, l’APC explique que les travaux de raccordement au réseau d’assainissement au niveau du quartier, entrepris il y a plusieurs mois, ont pris beaucoup de temps, coûté énormément d’argent et retardé sensiblement l’avancement des travaux d’aménagement. Selon l’APC, le réseau en question a été refait à hauteur de 60%. L’APC précise, par ailleurs, qu’aucune modification ne sera apportée au revêtement des trottoirs et l’opération sera menée suivant l’étude technique initiale. Les services de la municipalité affirment que ces deux décisions ont été prises pour ne pas retarder davantage les travaux d’aménagement lesquels ont pris déjà beaucoup de retard. À présent, l’objectif est de livrer le projet le plus vite possible. A ce propos, le maire de Kadiria, Abdenour Khiter, fera savoir que cette opération a connu quelques difficultés et surtout du retard dans sa réalisation. Lancé en décembre 2015, le projet a connu une résiliation du marché en avril 2016 avant d’être relancé début mars dernier. Selon le maire, la résiliation avait été effectuée suite à des défauts de réalisation constatés dans la phase de réhabilitation du réseau de l’assainissement. L’édile communal indique, toutefois, que le projet sera parachevé dans un mois. Il faut signaler que le projet en question a été budgétisé grâce à un montage financier. D’un montant global de 25 millions de dinars, l’opération a été financée à hauteur de 15 millions de dinars sur les PCD et 10 millions de dinars d’apport du budget communal (BC).

