Du foot pour chasser l'ennui

Les journées d'été sont longues et ennuyeuses pour nombre de personnes, notamment les jeunes. Avec la canicule qui sévit depuis quelques semaines déjà, le calvaire atteint son paroxysme dans les villages où les espaces de loisirs et de culture manquent terriblement. C’est le cas au village de Selloum, situé à 10 km du chef-lieu de la commune d'Aghbalou, à l’extrême Nord-est de la wilaya du chef-lieu de Bouira, où les structures dédiées à la masse juvénile sont quasi inexistantes. Ce village, peuplé par environ 6 000 habitants, est niché sur l'un des contreforts de la chaîne montagneuse du Djurdjura, où le relief topographique est accidenté. Cependant, nonobstant le manque de moyens et de lieux de loisirs, les jeunes au niveau de cette localité ne s'avouent pas vaincus pour autant. Prenant le taureau par les cornes, ils ont déjà organisé, durant le mois de juillet passé, un tournoi de football et s'apprêtent, à présent, à rééditer un autre, pour ne pas sombrer dans l'inertie et la léthargie. Le premier tournoi qu'a abrité le stade du village s'est, ainsi, étalé du 7 au 28 juillet dernier, et a vu la participation de plusieurs équipes issues des quartiers de la localité. Mais auparavant, les jeunes ont initié des actions de nettoyage et de réaménagent du stade du village, cela pour permettre la tenue, dans de bonnes conditions, des joutes footballistiques. Ainsi, le grillage entourant ce terrain a été réparé, en sus des vestiaires qui ont été nettoyés et requinqués par la force des bras et la volonté des jeunes de la localité. Un deuxième tournoi a débuté avant-hier et s’étalera jusqu’au 28 de ce mois. Et ce ne sont pas moins de huit équipes, scindées en deux groupes, qui vont prendre part à ces joutes durant près de trois semaines. Toutefois, les noms donnés aux équipes participantes sont pour les uns fantaisistes et drôles pour les autres. L'on peut citer par exemple l'équipe "Amesterdam" ou encore "Les magiciens". En tout cas, le tournoi promet d'être plaisant et convivial, selon nos sources. Ainsi, le stade du village abritera, chaque jour à partir de 18h, un match pour meubler les loisirs et créer par là une ambiance joviale dans ce village rural. Il importe de souligner les représentants du village de Selloum avaient attiré l’attention de l’ex-wali, Mouloud Chérifi, lors d’une rencontre entre les autorités locales et la société civile, sur le manque flagrant en matière d’infrastructures de jeunes. L’ex-wali s’était alors engagé à inscrire un projet de terrain de proximité au profit des sportifs du village. Il avait suggéré aux représentants du village de trouver un terrain d’assiette, pour accueillir cette structure.

Y. S.