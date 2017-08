Le rond-point en proie à la dégradation

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Le rond-point d'Ahnif est le centre d'embranchement des RN 5 et 15. A ses abords et alentours, il existe plusieurs arrêts de fourgons et de taxis. Des arrêts qui desservent la ville de M'Chedallah, vers le Nord, El-Adjiba, vers l'Ouest, et les localités d'Ath Mansour ainsi que celles de Bordj Bou Arréridj (El-Mhir, Mansourah...) vers l'Est. Cet endroit a été revêtu en gazon naturel en sus des arbrisseaux de décoration vers le début des années 2000. À la réception des travaux, à cette époque, les lieux offraient une vue magnifique. Le rond-point avait, en effet, changé vraiment de look au grand bonheur des habitants et des automobilistes qui passaient par là. Cependant, au fil des mois, les lieux commençaient à se dégrader avec le piétinement et la détérioration du gazon ainsi que des plantes ornementales alignées sur un plein-terre circulaire (le rond-point) et une autre partie oblongue. Aujourd'hui, les lieux offrent une vue désolante, car du gazon et des petits arbrisseaux de décoration et d'embellissement, il ne subsiste que des souvenirs. Cela sans évoquer les déchets et autres emballages de boissons alcoolisées qui jonchent les lieux en enflant chaque jour. Pour sa part la place publique, jouxtant ledit rond-point, où trônait au milieu un monument représentant le signe d'Imazighen, détruit malheureusement il y a quelques années, est devenue méconnaissable et complètement défigurée. Investie par les détritus, cette place ne fait plus la fierté des habitants de cette localité. En sus de toutes ces défigurations qui ont suivi la réhabilitation de cet endroit, il y a lieu de déplorer l'insuffisance de l'éclairage public. Effectivement, il y a des lampadaires qui ne sont pas pourvus en luminaires. Ils sont là comme des éléments d'un décor. Durant la nuit, donc, la lumière manque au rond-point, qui faut-il le souligner, est traversé par des centaines d'automobilistes.

Y. S.