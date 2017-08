Le stade communal enfin opérationnel

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Les travaux de modernisation du stade communal de Kadiria, lancés il y a près de deux ans, tirent à leur fin. Selon le P/APC, ces travaux ont atteint actuellement un taux d’avancement de 95%. «Il ne reste que les ultimes retouches pour finaliser les travaux du projet. Ces retouches concernent des aménagements à effectuer en dehors de la structure sportive», fait savoir le maire de Kadiria, M. Khiter. Toutefois, et selon ce dernier, le stade est désormais opérationnel et ouvert au public et aux nombreux sportifs de la localité. «La structure a été d’ores et déjà homologuée et l’équipe de football de la commune peut y recevoir les équipes adverses», a expliqué l’édile communal. Ce dernier a expliqué que les travaux de modernisation ont porté sur la réhabilitation et l’agrandissement des gradins, le remplacement de la clôture, la réhabilitation de la plateforme et la pose d’un nouveau revêtement. Selon notre interlocuteur, toutes ces opérations ont couté la bagatelle de 98 millions de dinars. Une enveloppe de 20 millions de dinars a été consacrée à la réhabilitation des gradins, 10 millions de dinars ont été consacrés à la clôture et 18 millions de dinars ont servi à la réfection de la plateforme du stade. Le gros de l’enveloppe globale a servi au financement de l’opération de la pose d’une nouvelle pelouse synthétique de 5ème génération. Celle-ci a couté près de 50 millions de dinars.

D. M.