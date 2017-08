L’APC débloque 18,5 millions de DA

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

L’APC de Kadiria vient de débloquer une enveloppe de 18,5 millions de dinars pour financer un projet de raccordement au gaz naturel de près de 80 foyers dans la localité de Beni Fouda, sise à 18 km à l’Ouest du chef-lieu communal.

Selon le P/APC de Kadiria, M. Khiter, ses services peaufinent les derniers détails pour lancer les consultations et choisir l’entreprise réalisatrice. «Actuellement, on attend que la direction de l’énergie et des mines (DEM) de Bouira nous fasse parvenir les devis estimatifs pour avoir une idée plus claire sur le coût réel des travaux», confie le maire. Ce dernier expliquera que l’enveloppe réservée par la commune au projet pourrait suffire. Mais il se pourrait, selon lui, que celle-ci s’avère insuffisante. Dans ce cas de figure, la municipalité est prête à mettre la main à la poche et à accorder une rallonge budgétaire pour financer la totalité des travaux du projet. Toutefois, le maire dira que toute aide provenant des services de l’État est la bienvenue, car celle-ci aidera à soulager la trésorerie communale. A propos de ce projet, M. Khiter a fait savoir que les habitants de Beni Fouda l’attendaient depuis plusieurs années. Notre interlocuteur rappelle la promesse faite par ses services aux mêmes habitants afin de raccorder leurs habitations au gaz le plus tôt possible. «Nous avons pris un engagement avec la population de cette localité au début de notre mandat pour les raccordements au gaz. Il faut savoir que l’amenée gaz alimentant les localités limitrophes de Lakhdaria passe par des terrains appartenant aux villageois de Beni Fouda. Après plusieurs tractations, nous avons pu les persuader de laisser passer la conduite de transport, sur un itinéraire de 16 km, en nous engageant à les raccorder au gaz le plus vite possible», a fait savoir le P/APC. Selon lui, la promesse a été tenue et le projet est devenu une réalité. «Ce n’est qu’une question de temps, le projet sera lancé très prochainement», a-t-il encore promis.

D. M.