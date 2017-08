Les jeunes en appellent au ministre des Sports

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Le stade communal de la commune d’Ahl El Ksar, située à une trentaine de kilomètres à l’Est de la wilaya de Bouira, est dans un état de dégradation avancé. Depuis son inauguration en 1996, ce stade dont les vestiaires et le terrain sont aussi dégradés, n’a bénéficié d’aucune opération d’entretien ou de modernisation. Au début des années 2000, l’équipe locale de football ASAK (association sportive d’Ahl Leksar) y recevait des équipes dans le cadre de matchs officiels du championnat amateur. Faute de moyens, mais aussi vu la dégradation de ce stade, l’ASAK a fini par suspendre sa participation au championnat amateur de la wilaya. Une suspension qui a conduit, malheureusement, à la dissolution de l’équipe de football local en 2004. Aujourd’hui encore le stade se trouve dans le même état. Le terrain en tuf, devenu cahoteux et crevassé par manque d'entretien régulier, n'arrange pas les affaires des jeunes sportifs. En outre, l'état des vestiaires laisse aussi à désirer, étant dépourvues d'eau courante, d’électricité, de portes et de douches. L'entrée principale n'y existe plus depuis l'effondrement du portail il y a de cela quelques années. L'éclairage également y est inexistant, puisque les projecteurs ne fonctionnent plus. Situé en zone isolée, et mitoyen d’un bois d'eucalyptus, le stade sert par ailleurs de dépotoir à toutes sortes de détritus, sans oublier les dépôts de fumier de tous les poulaillers existants au niveau de la commune, rendant l'air irrespirable pour les sportifs qui fréquentent les lieux. «Dans le temps, ce stade recevait des matchs officiels de l’ASAK. Malheureusement aujourd’hui, il est très endommagé et les quelques jeunes qui viennent y effectuer des entraînements ne le font que par contrainte, n’ayant pas d'autres choix», dira un jeune de la localité. Et d’enchaîner : «Récemment, lors du tournoi de football organisé par une association, les équipes participantes ont eu toutes les difficultés du monde pour jouer normalement sur le terrain. Ce n’est que grâce aux efforts des jeunes bénévoles que le tournoi a pu se avoir lieu!», a-t-il ajouté. Les jeunes de cette région interpellent vivement le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Ould Ali El-Hadi, pour l’inscription d’un projet de réhabilitation et de modernisation de ce stade, afin de relancer leur club de football et le sport local.

Massinissa A.