Encore un ouvrage AEP détérioré !

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Une nouvelle avarie survenue, avant-hier matin, sur le réseau de distribution de l’AEP au niveau de la partie Nord de Raffour a créé une alerte parmi les citoyens alimentés par cette conduite. Sur les lieux, l’on apprendra qu’il s'agit de la détérioration d'une vanne de réglage au niveau d'un regard, dont le couvercle a subi des dégâts. Le dit regard a été victime d'un incroyable incivisme, étant enseveli par des débris de matériaux de construction (carreaux de plâtre), déversés directement sur l'ouvrage. Aussi l'eau qui jaillissant dégageait des odeurs nauséabondes au point où les riverains ont cru à un nouveau mélange de l'eau potable avec les eaux usées, comme cela s'est produit au début du mois de juillet au niveau de la partie Sud de cette importante localité. Alertée, l'équipe d'intervention de l'ADE est rapidement arrivée sur les lieux, pour isoler, en premier lieu, les quartiers desservis par cette conduite AEP. Une mesure de précaution en attendant les résultats des échantillons prélevés et envoyés au laboratoire de l'ADE pour analyses. Le représentant du collectif des citoyens impute cette détérioration «à la qualité du couvercle du regard en béton armé et non en fonte, comme cela a été réclamé à plusieurs reprises». Pour sa part, le responsable de l'agence ADE de M'Chedallah, abordé à ce sujet, rétorquera que l’ouvrage, récemment réceptionné, a été exécuté conformément au cahier des charges établi par un bureau d'étude spécialisé et ‘’personne ne peut y apporter une quelconque modification». Selon le même responsable, «ces couvercles en béton armé ont sont détériorés suite au passage de véhicules de gros tonnages.»

Oulaid Soualah