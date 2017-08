Les citoyens désemparés

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Dans plusieurs quartiers de la ville d’El-Hachimia, commune sise à 25 km au sud de la wilaya, les citoyens se plaignent d’un manque criant de bacs à ordures.

Selon certains habitants, cet état de fait persiste depuis plusieurs mois et pose un sérieux problème. «Nous ne trouvons plus où entreposer nos déchets ménagers en raison de l’inexistence de poubelles en bas des immeubles», nous confie Mohamed, un habitant du centre-ville. Et d’ajouter «chaque citoyen se débrouille à sa manière mais le plus souvent, beaucoup laissent carrément les sachets de poubelles en bas des immeubles à même le sol». Cependant et au fil des jours, la situation devient intenable, car les ordures ménagères ont tendance à s’entasser, et à puer surtout en cette période de chaleur, offrant un décor peu reluisant. L’insalubrité commence en effet à gagner de plus en plus d’espaces aux quatre coins de la ville. En plus des désagréments qu’une telle situation engendre, les habitants disent redouter la prolifération des moustiques, rongeurs et surtout l’apparition de maladies. Devant cette situation qu’ils qualifient de déplorable, les habitants ne sont pas restés les bras croisés et ont décidé d’agir. Ils se sont alors organisés en cotisant pour l’achat des fûts métalliques qu’ils ont installés au niveau des quartiers, et ce pour limiter les dégâts qui peuvent résulter de l’insalubrité. Les mêmes habitants indiquent que les services de la municipalité ont été alertés sur ce problème et ces derniers auraient promis d y remédier le plus tôt possible. Contacté par nos soins pour en savoir un peu plus sur ce problème, le P/APC d’El-Hachimia, M. Rezig a reconnu qu’au centre ville et plus particulièrement au quartier des 150 logements, récemment inauguré, il y a un manque de poubelles et de bacs à ordures. Selon lui, la municipalité a prévu un budget spécial pour l’acquisition très prochainement de nouvelles poubelles qui seront dispatchées aux quatre coins du centre-ville où les insuffisances sont relevées. Le maire a évoqué une enveloppe de près de 145 millions de centimes que l’APC a inscrit dans le cadre du budget supplémentaire (BS). «Dès que le BS sera approuvé, nous lancerons les consultations pour l’achat de poubelles métalliques», a indiqué M. Rezig. Ce dernier a ajouté qu’il n’est plus question de l’acquisition de poubelles en plastique car celles-ci sont très peu résistantes et font souvent l’objet de vols et d’actes de vandalismes. Revenant sur l’insuffisance enregistrée aux quatre coins du chef-lieu communal en matière de poubelles, le maire a fait savoir que la commune disposait d’une importante quantifié, mais celles-ci ont été soit volées, brûlées ou carrément saccagées.

D. M.