Trois nouvelles morsures de chiens errants

Par DDK | Il ya 1 heure | 145 lecture(s)

Trois personnes ont été victimes, ces derniers jours, de morsures de chiens errants dans la région de M’Chedallah. La dernière attaque en date remonte à vendredi dernier lorsqu’un jeune homme de 25 ans s'est présenté aux services de la prévention avec une plaie saignante, provoquée par une morsure de ce chien. Un phénomène récurrent qui ne cesse de faire des victimes parmi la population locale. Devant cet état de fait, le responsable du service de la prévention de l’EPSP Ahnif, Dr Behloul en l’occurrence, avait tiré la sonnette d’alarme il y a quelques jours à propos d'une meute de chiens errants qui ont mordu pas moins d'une quinzaine de personnes. La même meute, qui déambule au chef-lieu de daïra, a fait depuis de nouvelles victimes, en s’attaquant à trois autres personnes, faisant ainsi, au total, 18 victimes depuis le début de la saison estivale. Notre interlocuteur dira que chaque cas de morsure est soumis au traitement antirabique à titre préventif. Selon le même responsable, ce traitement est coûteux : «Le coût des vaccins s’élève à un peu plus de 7 200 DA par personne», expliquera-t-il. Il y a, en premier lieu, le vaccin antirabique, dont le coût s’élève à près de 3 000 dinars la boîte, auquel s’ajoute celui du sérum antirabique d’un montant de plus de 4 300 dinars, précise-t-il encore. Ainsi, et selon le responsable de la prévention, la facture globale des traitements prodigués à toutes les personnes mordues par les chiens errants est de l'ordre de douze millions de centimes. Devant ce chiffre effarant de victimes, notre interlocuteur dira qu'il a saisi par écrit toutes les institutions et organismes étatiques concernés de près ou de loin. Il dira, dépité, que «rien n’a été entrepris à ce jour pour éliminer cette meute qui constitue un véritable danger public».

Oulaid Soualah