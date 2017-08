Des familles de Lounes veulent retourner chez elles

Par DDK | Il ya 1 heure | 150 lecture(s)

Le manque de commodités nécessaires au village Lounes, touché par l’exode rural durant la décennie noire, freine le retour des familles ayant déserté leur bourgade. Espérant trouver les moyens élémentaires pour y retourner, plusieurs d’entre elles ont la nostalgie de leurs terres. Les citoyens de ce village, relevant de la commune d’El Mesdour, à l’extrême Sud de la wilaya de Bouira, attendent, en effet, toujours la concrétisation de projets de développement pour le désenclavement de leur hameau. Ils réclament, principalement, le raccordement de leurs foyers à l’eau potable et au gaz naturel, ainsi que la réalisation d’une décharge contrôlée, comme ils souhaitent la réalisation d’un stade ou d’une salle de sport et le renforcement de moyens de transport vers le chef-lieu de leur daïra, Bordj Okhriss. Ainsi et selon les habitants, le village continue à subir une grave pénurie d’eau potable, chose qui pénalise aussi l’épanouissement de l’agriculture dans cette région semi-aride. «Le programme des hauts plateaux a sans doute contribué à l’inscription de beaucoup de projets pour notre village, à l’image de l’ouverture des pistes et de l’aide à l’habitat rural. Cependant, d’autres commodités importantes manquent à ce programme, comme c’est le cas de l’alimentation en eau potable et au gaz naturel», dira un habitant de ce village. Retraité de son état, celui-ci ajoute que la seule activité possible dans ce village est l’élevage caprin. «Les villageois essayent de reprendre cette activité spécifique à notre région, malgré le manque de moyens. Ça reste quand même très minime. Les jeunes, quant à eux, sont livrés à l’oisiveté, les infrastructures de loisir et de sports étant inexistantes. Mais ils sont surtout sérieusement touchés par le chômage, car, ici, il n’existe aucune possibilité d’emploi !», a-t-il souligné. Les villageois interpellent le wali sur la nécessité de l’inscription de projets de développement au profit de ce patelin, qui compte désormais près de 500 habitants.

M. A.