Collecte de dons au profit des nécessiteux

L’association Kafil El Yatim de Bouira a lancé, depuis le début du mois de juillet, une opération de collecte de dons, pour l’acquisition ou l’achat de moutons au profit des familles nécessiteuses à l’occasion de l’Aïd El Adha. Rassemblés autour d’une coordination des vingt bureaux communaux, les bénévoles ont entamé leur travail sur le terrain et sur les réseaux sociaux. L’on apprendra des initiateurs que cette campagne s’inscrit dans le cadre des activités de solidarité annuelles de cette association. Ils affirment que des sommes d’argent pour l’achat de cinq moutons ont été déjà collectées. «L’opération se poursuit toujours, particulièrement sur les réseaux sociaux, ou des bienfaiteurs se portent volontaires pour nous aider. La majorité nous aide avec des sommes d’argent et garde toujours l’anonymat. Jusque-là, nous avons réussi à récoler une somme avec laquelle nous pourrons acheter cinq moutons. Nous restons optimistes et très confiants quant à la réussite de notre action», a déclaré Hamid Laâoudit, un volontaire. Notre interlocuteur ajoute que l’association prévoit une nouvelle action de solidarité, à partir de la deuxième semaine du mois de septembre, pour l’achat de vêtements et de trousseaux scolaires au profit de familles nécessiteuses de la wilaya. «Toujours dans le cadre de notre programme d’action, nous allons entamer une autre action de solidarité en prévision de la rentrée scolaire, avec l’objectif d’aider des enfants issus de familles nécessiteuses de la wilaya. Nous appelons, donc, les bienfaiteurs et les citoyens de la wilaya pour nous aider et contribuer à la réussite de nos actions», souligne-t-il. Il importe de noter que cette association était très active durant le mois de Ramadhan dernier. Un mois qui a vu le lancement d’une vaste opération de solidarité aux quatre coins de la wilaya, toujours au profit des nécessiteux. Grâce aux dons collectés auprès des bienfaiteurs, l’association a pu, en effet, acquérir de centaines de couffins alimentaires qu’elle a distribués aux démunis.

