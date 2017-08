Inesmane interpelle le wali

Par DDK | Il ya 44 minutes | 74 lecture(s)

Dans une requête qu’ils ont adressée au maire de la commune de Taghzout, au chef de la daïra de Haïzer et au wali de Bouira, les habitants du village Inesmane, relevant de la commune de Taghzout, à 10 km au nord de la wilaya de Bouira, réclament l’inscription de projets de développement au profit de leur localité. En effet, les villageois demandent le raccordement de leurs foyers à l’eau potable, au gaz naturel ainsi que la réfection de la route de leur localité et du réseau d’éclairage public. Toujours selon les plaignants, cette localité, perchée à plus de 1 000 mètres d’altitude, manque de toutes les commodités nécessaires à une vie décente. Ils dénoncent, ainsi, l’absence de dépôts de vente de gaz butane et le manque d’eau potable. «Le gaz butane se fait rare dans notre village, surtout durant l’hiver, alors que nous souffrons d’une pénurie d’eau potable durant l’été. Notre village est alimenté à partir d’un ancien forage qui manque d’eau, car n’ayant jamais été entretenu», lit-on dans la requête. «Les routes de notre village sont aussi dans un piteux état, ce qui a engendré un manque de transport. Même les taxieurs refusent de nous emmener jusqu’au village ! L’éclairage public y fait aussi défaut (…)», ajoutent-ils. Les villageois ont aussi dénoncé l’absence d’une unité de soins dans la bourgade. Ils affirment être obligés de se déplacer au chef-lieu de la commune de Taghzout ou de Haïzer, pour des simples soins ou des consultations. «Nous souffrons particulièrement de ce problème. Pour une simple injection ou une consultation, nous devons nous déplacer ailleurs. La situation se complique davantage durant les nuits et les cas urgentsavec le manque de transport», soulignent-ils, tout en affirmant avoir saisi, à maintes reprises, les autorités locales sur la nécessité de la prise en charge de ces doléances, mais sans grand résultat. Ils s'en remettent, de ce fait, au wali de Bouira «seul capable de changer cette situation et d’améliorer notre cadre de vie», estiment-ils.

Massinissa A.