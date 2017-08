Cinq pylônes au milieu de la rue !

Par DDK | Il ya 1 heure | 170 lecture(s)

Au lotissement 104 logements, un quartier périphérique situé à l'Est de la ville de Raffour, dans la commune de M’Chedallah, cinq pylônes électriques trônent au milieu de la chaussée.

Cette situation (voir photo jointe au papier) dure depuis maintenant une année. C’est un litige entre riverains pour une question de délimitation de propriétés qui en est à l’origine. L’entreprise chargée des travaux de l’aménagement du quartier et du revêtement de cette rue, menant à Aharach, a livré son projet depuis une année. Celle-ci n'a pas attendu que le litige en question soit solutionné pour passer à la pose du bitume. Depuis, le litige a été réglé grâce à l’intervention des notables de Raffour, mais les poteaux, eux, sont toujours au milieu de la route. Ils constituent un dangereux obstacle au milieu de la chaussée sur laquelle est survenu un premier accident d'un engin des travaux publics. Ce dernier a, en effet, heurté l'un des deux pylônes lors de la dernière phase du projet de l'aménagement. Engin et pylône ont été sérieusement endommagés au point où la SDC a dû intervenir pour remplacer le poteau fragilisé et dangereusement incliné, mais sans le déplacer du milieu de la rue. Le cas de ces pylônes a fait l’objet d'une inspection des responsables de la direction de la SDC l'année passée, indiquent des membres du bureau du collectif des citoyens de Raffour, mais sans que rien ne soit entrepris pour remédier à la situation. Les pylônes sont toujours au beau milieu de la rue, une des plus fréquentée de cette localité, bien que les riverains du côté sud aient accepté de revoir les délimitations en cédant du terrain. Maintenant que le litige est réglé, il est plus facile de déplacer ces obstacles et libérer la chaussée. C'est en tout cas ce que souhaitent les habitants de la localité qui ne sont pas du tout rassurés quant aux dangers d'accidents qui pourraient survenir à tout moment. Il faut noter qu'un cas similaire est aussi observé à Vouaklane, un centre de regroupement de la même commune de M’Chedallah, où une alignée de poteaux électriques de basse tension se dressent au milieu de la rue centrale.

Oulaid Soualah