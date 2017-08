Attribution des 20 locaux professionnels

Par DDK | Il ya 1 heure | 151 lecture(s)

Une vingtaine de locaux professionnels de Bechloul, commune sise à 21 km à l’Est du chef-lieu de la wilaya, dans le cadre du programme présidentiel, viennent d’être attribués par une commission de daïra composée de représentants de l’APC et de ceux des différents dispositifs d’insertion des jeunes. D’après les services de l’APC, ces locaux ont été attribués au profit des jeunes ayant finalisé leurs projets auprès des organismes de l’emploi et ceux ayant formulé des demandes de locaux pour exercer leurs métiers, à l’instar des architectes, des avocats... Il y a aussi parmi les bénéficiaires ceux qui exercent des activités artisanales. L’on apprendra, par ailleurs, que l’affectation des locaux a été faite suivant des critères bien définis, prenant en considération la nature des activités. Pour les services de l’APC, «les élus ont veillé à ce que les activités à nuisances sonores soient installées au rez-de-chaussée pour ne pas gêner les autres activités». À noter que les locaux ont été construits dans un seul bloc situé au cœur du centre-ville, «pour ne pas gaspiller le foncier», avance-t-on. Il est utile de signaler que la vulgarisation des formules d’emploi, dans le cadre des dispositifs ANSEJ, CNAC et ANGEM, auprès des jeunes demeure indispensable. Ce genre de dispositifs aide beaucoup à résorber le chômage parmi la frange juvénile.

A. C.