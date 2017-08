Un tournoi de foot pour meubler les vacances

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Un collectif de jeunes d’El-Esnam, commune sise à 13 km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, organise depuis déjà quelques jours un tournoi de football au niveau du grand stade communal, en collaboration avec le Complexe Sportif de Proximité (CSP). Une vingtaine d’équipes, dont, L’Eucalyptus, Château, El-Berdi et Guemgouma, pour ne citer que celles-ci ont adhéré à cette activité. Le tournoi a commencé depuis quelques jours et les équipes jouent actuellement la phase des poules. «L’objectif de ce tournoi est surtout de créer de l’ambiance et de rompre avec la monotonie», précisent les organisateurs. Dans cette première phase du tournoi, les équipes sont reparties en quatre (04) groupes dans lesquels évoluent cinq (05) équipes. Chaque équipe est composée de 16 joueurs. Les deux premières équipes de chaque groupe seront qualifiées aux huitièmes de finale. Actuellement, ils sont au stade des matchs de groupes, et la phase des éliminatoires directes sera entamée durant la première quinzaine du mois de septembre prochain. D’après les organisateurs, il y a eu un engouement formidable de la part des jeunes de la commune pour participer à ce tournoi, au point où les organisateurs étaient obligés de limiter le nombre de joueurs par équipe, en fixant le nombre des remplaçants à cinq. Avec cette initiative, tous ces jeunes pourront s’adonner à leur sport favori tout le long du mois d’août. Néanmoins, il est à souligner que les amateurs de foot de ladite commune souffrent du manque d’infrastructures sportives au niveau de différentes cités et quartiers. Même l’état du stade communal, qui accueille deux matchs chaque jour, est loin d’être satisfaisant et nécessite une totale restauration. Le mur de protection ne tient plus debout et l’entrée du stade n’est pas sécurisée. Quant au terrain en tartan, il est difficilement praticable à cause des défectuosités causées par les averses hivernales. L’emplacement des vestiaires pose aussi problème. D’aucuns préconisent la construction de nouveaux. Il est utile de signaler que des prix sont prévus pour les deux finalistes qui animeront la finale, prévue à la mi-septembre. À propos du tournoi, Karim Arab, directeur du complexe sportif d’El Esnam dira: «je suis vraiment heureux d’une telle initiative. Notre centre a mis tous ses moyens pour que le fair-play soit au rendez-vous tout au long de ce tournoi». Walid, un joueur de l’une des équipes favorites pour remporter cette compétition, est très optimiste. «Avec les matchs gagnés, notre équipe est bien partie pour remporter ce challenge. Espérons que les spectateurs seront toujours aussi nombreux», dira le jeune joueur.

A Cheboub