L’événement attire les familles

Par DDK

Pour la deuxième année consécutive, la nouvelle ville de M'Chedallah accueille une importante foire commerciale pendant deux semaines. Celle-ci a ouvert ses portes depuis vendredi dernier et attire chaque jour une importante foule composée de familles, lesquelles viennent des quatre coins de la daïra et même au-delà. Profitant de ces derniers jours des vacances scolaires, beaucoup de familles accompagnées de leurs progénitures se rendent à cette foire pour faire des achats en prévision de la rentrée scolaire et de la fête de l’aïd El-Kebir. Sur les lieux, il a été érigé une tente géante sous forme de chapiteau, laquelle abrite des stands. A signaler que le montage de cette tente a duré presque une dizaine de jours, et les préparatifs avaient démarré par des travaux de terrassement et la réalisation d'une clôture de protection. Une opération menée sur un terrain vague situé devant le siège de l'antenne locale de l’OPGI. Actuellement, ce ne sont pas moins de 80 commerçants qui ont pris place à l’intérieur de la tente et dans les alentours. Les stands sont repartis par filières avec une prédominance de l'habillement, la chaussure, les produits cosmétiques et enfin les articles scolaires, lesquels se partageront les 40 box individuels installés à l’intérieur de la tente. A l’extérieur, il y a des dizaines d’autres stands dédiés aux ustensiles de cuisine et aux produits artisanaux. Des manèges, une piscine et de multiples jeux pour enfants en forme de kermesse sont installés dans l'espace aménagé autour de la tente. Nous apprenons de l'un des organisateurs présents sur les lieux lors de notre passage, que parmi les commerçants présents figurent deux Syriens spécialisés dans les produits esthétiques et cosmétiques. Le reste des participants sont venus de diverses wilayas du pays. Il y a aussi une quinzaine de commerçants issus de la wilaya de Bouira, et plus particulièrement des localités de M'Chedallah et de Raffour. Une tombola est organisée tous les trois jours, et le prix à gagner est un trousseau pour mariée.

O. S.