Le jardin Lamri Makhlouf, un havre de tranquillité

Le jardin public qui porte le nom du Chahid Lamri Makhlouf est considéré comme le seul endroit de repos dont dispose la commue d’Ath El-Ksar, sise à une trentaine de kilomètres au sud-est de la wilaya de Bouira. Situé en plein cœur du chef-lieu communal et à quelques pas du siège de la mairie, ce jardin aménagé et équipé d’un jet d’eau, de tables et de bancs, accueille des dizaines de citoyens qui viennent quotidiennement se rafraîchir au calme, avec leurs familles. «Je viens souvent accompagné de mes enfants, surtout durant en cette période estivale, car comme vous le savez, notre commune ne dispose d’aucun lieu de repos. C’est le seul endroit mis à notre disposition, alors on essaye d’en profiter. On peut profiter du calme et de la fraîcheur avec les enfants», souligne Amar, un retraité habitant au chef-lieu de la commune d’Ath El-Ksar. Ce dernier ajoute que les services municipaux veillent au grain pour entretenir les équipements et les lieux en général. Selon lui, deux agents de sécurité sont présents sur place pour garder les lieux et éviter de probables actes de sabotages ou de dégradations. La fontaine, installée en plein cœur de ce jardin, est aussi régulièrement entretenue, puisqu’elle est alimentée en eau de manière permanente. Par ailleurs, les habitants de cette commune souhaitent l’installation de nouveaux équipements publics de sport et de loisirs, pour permettre aux jeunes de la région d’en profiter. «Nous n’exigeons pas grand chose. Au contraire, nous voulons seulement que notre commune soit dotée de stades en gazon synthétique et pourquoi pas d’une piscine», insiste Hamouche, un enseignant de cette localité. En cette période de canicule, une piscine éviterait à des dizaines de jeunes de mettre leur vie en danger en allant se baigner dans des retenues d’eau.

