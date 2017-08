100 millions de DA investis par la SDC

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la société de distribution du courant électrique et du gaz (SDC) de Bouira a indiqué que, dans son programme de renforcement des installations électriques appelé «plan de passage été 2017», elle a réalisé un réseau de distribution de moyenne tension (MT) de 21 km. La SDC évoque aussi l’installation de dix nouveaux postes transformateurs de moyenne et basse tension (MT/BT). Selon la même source, ces réalisations ont nécessité une enveloppe financière de 100 millions de dinars. Cependant, la SDC tient à faire savoir que ses services ont rencontré certaines difficultés à concrétiser ses projets sur le terrain. Il s’agit, selon elle, des oppositions de tiers. Le nombre de celles-ci s’élèvent à six. Parmi elles, quatre ont, d’ores et déjà, été levées suite à l’intervention des autorités locales. Actuellement, deux oppositions persistent toujours, selon la SDC. Cette dernière note également que «même quand ces oppositions sont levées, elles génèrent un retard important dans la livraison des ouvrages et freinent la réalisation des programmes de développement». Pour illustrer ces oppositions, les services de la SDC citent l’exemple de Koudiat dans la commune de Bechloul. Cela dit, la SDC affirme qu’«en dépit des contraintes qu’elle rencontre à travers la wilaya de Bouira, elle mobilise ses moyens et ses équipes pour répondre au mieux aux doléances des citoyens». Par ailleurs, le communiqué de la SDC note que le plan de passage de l’été 2017 a touché les régions accusant des perturbations dans l’alimentation en électricité. Des perturbations dues aux importants appels de charge. La SDC Bouira ajoute, enfin, que le plan en question a été réalisé pour permettre le renforcement du réseau électrique, assurer une meilleure qualité et continuité de service et surtout atténuer les effets spontanés de l’appel de courant important en été, résultant de la surutilisation des équipements électriques notamment la climatisation et la réfrigération.

D. M.